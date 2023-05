am 29.05.2023 - 09:22 Uhr

Der Münster-"Tatort" mit dem Titel "Rhythm and Love" ist eine ganz besondere Ausgabe der Krimireihe. Als der Film 2021 erstmals gezeigt wurde, sahen mehr als 14 Millionen Menschen zu. Das schaffen auch Axel Prahl und Jan Josef Liefers nicht immer. Und auch mit der Wiederholung an diesem Sonntag erreichte Das Erste nun sehr gute Werte. 5,48 Millionen Menschen schalteten ein, kein anderer Sender erreichte am Sonntag eine noch höhere Reichweite. 22,8 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum gemessen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es nicht ganz so stark, mit 630.000 Zuschauenden zwischen 14 und 49 Jahren sowie 12,6 Prozent Marktanteil landete der "Tatort" dennoch vor allen anderen Sendern. Zuvor kam bereits ein "Brennpunkt" zur Präsidentenwahl in der Türkei auf 14,7 Prozent beim jungen Publikum, 4,72 Millionen Menschen waren hier mit dabei. Und die "Tagesschau" sahen sich 4,93 Millionen Menschen an.

Beim Gesamtpublikum ist das ZDF erster Verfolger von "Brennpunkt" und "Tatort" in der Primetime gewesen. Ein "Rosamunde Pilcher"-Aufguss verzeichnete 3,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach sehr soliden 13,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum lief es angesichts von 3,6 Prozent aber alles andere als gut.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam RTL hinter dem Ersten ins Ziel. Ein Überraschungs-Special von "Wer wird Millionär?" unterhielt 610.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49, das entsprach 13,8 Prozent Marktanteil. Und Günther Jauch lockte natürlich auch mal wieder die etwas älteren Zuschauer zu RTL: Die Gesamtreichweite lag bei 2,76 Millionen, damit holte der Sender insgesamt ebenfalls sehr gute 13,5 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV