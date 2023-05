Haribos Goldbären bei Kindersendern, aber nicht bei Seven.One

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft plant aktuell ein Verbot von Werbung ungesunder Lebensmittel, die sich an Kinder richtet. Noch ist das Gesetz nicht beschlossen, aber die Aufregung in der Branche ist groß (DWDL.de berichtete). Vermarkter und Werbewirtschaft fürchten, dass das Vorhaben weit über das eigentliche Ziel hinausschießt und durch das Gesetz 70 Prozent der bisherigen Lebensmittelwerbung verboten würde. Das träfe natürlich auch die TV-Vermarkter schwer, die aktuell ohnehin mit einem schwächelnden Geschäft zu kämpfen haben.

Welche Lebensmittel von einem möglichen Verbot betroffen wären, steht noch nicht fest. Ein Produkt, das sich aber auch an Kinder richtet, sind die Goldbären von Haribo. Das lässt sich schon am Claim festmachen: "Haribo macht Kinder froh - und Erwachsene ebenso." Und die Goldbären sind auch immer wieder sehr präsent im deutschen Fernsehen, so war es auch in der vergangenen Woche, als Haribo 461 Spots für seine Marke schaltete. Das sorgte für eine Bruttoreichweite in Höhe von 255,90 XRP - und Platz 17 der reichweitenstärksten Kampagnen der Woche. Zählt man die Werbung für andere Haribo-Marken wie Colorado und Maoam hinzu, waren es sogar 1.130 Spots und 604,17 XRP.

© AdScanner

Spannend ist auch ein Blick auf die Details: Am meisten beworben wurden die Goldbären bei Vox und RTL - also zwei sehr großen Sendern, die viele Zielgruppen erreichen. Und auch bei Nitro, VoxUp, Deluxe Music oder auch Warner TV Serie liefen viele Spots. Komplett gespart hat man sich dagegen die Sender der Seven.One Entertainment Group, hier waren in den letzten sieben Tage keine Goldbären-Spots zu sehen. Dafür schaltete Haribo insgesamt rund zehn Prozent der Spots bei den Kindersendern, wobei die Anzahl recht gleichmäßig verteilt war. Auf Super RTL entfielen 3,69 Prozent aller Spots, bei Nick und dem Disney Channel waren es jeweils 3,47 Prozent. Hier versucht Haribo also auch ganz gezielt, sehr junge Zielgruppen zu erreichen.

Auf Rang eins der reichweitenstärksten Kampagnen schaffte es C&A mit 561,51 XRP, dafür benötigte man 928 Spots. O2 schaltete auf Platz zwar einige Spots mehr (1.152), kam damit aber nur auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 421,99. Google brachte seine Pixel-Kampagne erst am Donnerstag an den Start, erreichte damit aber schon Platz drei im Wochenranking. Mit 1.094 schaltete man in etwa so viele Spots wie O2, landete damit aber noch einmal bei einem niedrigeren XRP-Wert von knapp 389.