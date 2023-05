Bereits vor wenigen Wochen hat die Vox-Show "Die Höhle der Löwen" schon einmal einen Negativ-Rekord aufgestellt. Damals, es war Ostermontag, lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei 8,3 Prozent, insgesamt sahen 1,30 Millionen Menschen zu. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass das Format einen einstelligen Marktanteil beim jungen Publikum erzielte. Zum Staffelfinale konnten die Löwen diese Werte an Pfingstmontag aber noch einmal deutlich unterbieten - Feiertage scheinen dem Format nicht zu liegen.

Nur 1,09 Millionen Menschen entschieden sich für die vorerst letzte Ausgabe der Gründershow, weniger waren es in all den Jahren nie. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es im Vergleich zu früheren Erfolgen gar nicht mehr so gut aus: 7,2 Prozent Marktanteil wurden gemessen, auch das ist der niedrigste Wert, den die Show jemals erzielt hat. Im Schnitt kam "Die Höhle der Löwen" bei Vox in den zurückliegenden Wochen dennoch auf ziemlich gute 12 Prozent Marktanteil - das war gleichzeitig ein gutes Stück weniger als bei der Staffel davor, als noch rund eineinhalb Prozentpunkte mehr gemessen wurden.

Der Schwächeanfall der Vox-Gründershow dürfte zum Teil hausgemacht sein, hat aber mit Sicherheit auch mit der starken Konkurrenz zu tun. RTL holte an Pfingstmontag mit einem Überraschungs-Special von "Wer wird Millionär?" gute Quoten und auch Sat.1 und ProSieben glänzten in der Primetime (DWDL.de berichtete). Dazu noch der immer starke "Tatort" im Ersten - auch das wird die Quoten von Vox gedrückt haben. Am Ende reichte es nur für ein Tagesmarktanteil in Höhe von 5,4 Prozent.

Und auch bei RTLzwei gab es einen Abschied: So zeigte der Sender die vorerst letzten Folgen des "Geissens"-Ablegers "Davina & Shania - We Love Monaco" - und weil man drei Ausgaben am Stück zeigte, lief es auch etwas besser als zuletzt. Zwar lag das Format zu Beginn bei nur 4,3 Prozent Marktanteil, steigerte sich danach aber auf 5,2 Prozent. Mit der letzten Folge reichte es schließlich sogar zu 7,6 Prozent - das ist der beste Wert der Staffel. Die ganz späte Folge war auch die, die mit 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die höchste Reichweite des Abends einfuhr. Ganz offensichtlich sind die Menschen also dran geblieben bzw. konnte RTLzwei im Verlauf des Abends noch einige Zuschauende hinzugewinnen.

Dass es für RTLzwei am Ende trotzdem nur 3,7 Prozent Tagesmarktanteil wurde, ist auf die schwache Daytime zurückzuführen. Damit landete man auch sehr deutlich hinter Kabel Eins, das sich am Feiertag über 6,8 Prozent freuen konnte. Mit Filmen von Bud Spencer und Terence Hill lag der Sender zwischen 9 und 15:40 Uhr sogar bei durchweg zweistelligen Marktanteilen, in der Primetime sah es dann aber nicht mehr so gut aus. Der Film "Noah" holte nur 4,0 Prozent, 750.000 Menschen sahen zu. "Ben Hur" fiel danach auf lediglich 3,0 Prozent.

