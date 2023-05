am 31.05.2023 - 08:55 Uhr

Für die größte Überraschung beim Blick auf die Dienstagabendquoten im deutschen Fernsehen hat das ZDF gesorgt. Eine "ZDFzeit"-Doku mit dem Namen "Aida: Die Insider" hat sehr starke Werte bei den 14- bis 49-Jährigen geholt und lag in etwa gleichauf mit dem Start des ebenfalls erfolgreichen "Jenke Report" bei ProSieben. Konkret: Die 45 Minuten lange ZDF-Doku rund um die "Tricks des Kreuzfahrt-Giganten" sicherte sich 12,7 Prozent Marktanteil und 0,62 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Keine andere Primetime-Sendung hatte mehr. "Jenke. Report.", ebenfalls um 20:15 Uhr bei ProSieben gestartet, aber rund zwei Stunden lang, kam auf 0,61 Millionen Zusehende im Schnitt. Der ermittelte Marktanteil lag bei wirklich guten 12,5 Prozent. Insgesamt platzierte sich "ZDFzeit" klar vorn: 3,51 Millionen Menschen sahen das Format, Jenke kam bei ProSieben im Schnitt auf rund 930.000.

Nicht gut lief der Abend indes für RTL. Dort wurde eine neue "Pocher und Papa auf Reisen"-Folge gesendet, die letztlich aber im einstelligen Bereich hängen blieb. Bei den klassisch Umworbenen sicherte sich die Produktion gerade einmal 8,3 Prozent und rund 400.000 Zusehende. Insgesamt lag die ermittelte Reichweite bei 1,01 Millionen. Und auch im weiteren Verlauf des Abends erreichte RTL nicht die Werte, die man gerne gehabt hätte. "RTL Direkt" fiel nach 22:15 Uhr auf 7,3 Prozent, "Extra" kam im Anschluss und bis Mitternacht auf 7,4 Prozent.



Bei ProSieben lief nach dem "Jenke Report" ein Best-of von "Late Night Berlin" – und holte durchaus passable Quoten. Acht Prozent wurden in der klassischen Zielgruppe ermittelt. Nach 23:33 ließ dann eine "TV total"-Wiederholung die Werte steigen; die Comedyshow mit Sebastian Pufpaff kam im Schnitt auf 9,6 Prozent. Entsprechend sicherte sich ProSieben den besten Tagesmarktanteil (14-49) am Dienstag: mit 9,3 Prozent entschied man ein enges Rennen mit RTL für sich. Der Kölner Sender rangierte letztlich ein Zehntel schwächer als ProSieben auf dem zweiten Platz.

Das ZDF setzte sich im Gesamtmarkt mit einem Tages-Ergebnis in Höhe von 14,1 Prozent durch. Quotentreiber tagsüber waren unter anderem "Die Rosenheim-Cops" ab 16:15 Uhr mit diesmal fast 27 Prozent, die 19-Uhr-"heute"-Sendung mit 19,6 Prozent sowie am frühen Nachmittag "Die Küchenschlacht", die auf 19,1 Prozent beim Publikum ab drei kam. Für die Kochshow war es das bisher zweitbeste Ergebnis des Jahres. Weniger gut klappte das Zusammenspiel von "ZDFzeit" und "Frontal" – "Frontal" startete wie gewohnt um 21 Uhr, hielt aber nicht alle, die vorher die Aida-Doku sahen. Die Quote sank auf 8,6 Prozent, die durchschnittliche Reichweite auf 2,1 Millionen.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV