Sehr konstante Quoten hat Vox zur wesentlichen Sendezeit am Dienstag eingefahren: Die Sendungen, die zwischen 16 und 23:45 Uhr im Programm waren, schwankten zwischen 8,4 und 8,8 Prozent Marktanteil. Das heißt auch: "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" hat sich wieder von einer vor acht Tagen erlittenen Delle erholt. Damals noch gegen das sehr starke "Alle von ProSieben gegen Joko und Klaas" antretend, fiel "SmS" gemäß vorläufiger Zahlen nur auf etwas mehr als fünf Prozent. Diesmal holte die Sendung 8,6 Prozent. Insgesamt legten die Werte auf 1,01 Millionen und somit um rund 0,25 Millionen zu.

Alles fein war auch nach 22:15 Uhr: "Die Nico-Santos-Story" bescherte dem Privatsender 8,5 Prozent. Und auf diesem Level performten auch Daytime- und Access-Prime-Programme: 8,4 Prozent holten "Die Dekoprofis", 8,7 Prozent "Zwischen Tüll und Tränen". Noch ein Zehntel besser schnitt "First Dates" ab, ehe "Das perfekte Dinner" dann bei 8,4 Prozent landete. Luft nach oben hatte die Rückkehr von "Mein Kind, dein Kind" um 14 Uhr – hier standen nur rund viereinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche. Vox landete am Dienstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,2 Prozent in dieser Altersklasse.



RTLzwei kam auf 4,7 Prozent – ein durchaus gutes Ergebnis für den Sender. Abends funktionierte "Armes Deutschland" mit 5,4 und 6,2 Prozent. Nachmittags überzeugte "Hartz und herzlich" nach 16 Uhr mit 5,5 Prozent, "Von Hecke zu Hecke" holte noch 4,2 Prozent. "Berlin – Tag & Nacht" punktete nach 19 Uhr mit 5,5 Prozent, einzig "Köln 50667" hielt nicht mit: Die Soap landete bei ausbaufähigen 2,8 Prozent.

Auch für Kabel Eins lief der Dienstagabend gut: Die Filme "Super 8" und "Es" sicherten sich 5,3 und 6,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 0,7 und 0,3 Millionen Personen schalteten durchschnittlich ein. Die meistgesehenen Sendungen des Dientags liefen indes im Ersten und hießen – der Reihenfolge nach – "In aller Freundschaft", "Tagesschau" und "Tierärztin Dr. Mertens": Gemessen wurden 4,24, 3,94 sowie 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Für "Tierärztin Dr. Mertens" ging es erstmals in dieser Staffel auf weniger als vier Millionen Fans, die Quote im Gesamtmarkt blieb aber ziemlich stabil: Bei 15,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV