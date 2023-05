Mit 2,7 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag Comedy Central am Dienstag gleichauf mit Nitro – die beiden Sender waren die ersten Verfolger der Vollprogramme. Comedy Central war dabei insbesondere nachmittags sehr gefragt. So sicherte sich etwa eine um 15:40 Uhr gestartete Folge von "American Dad" weit überdurchschnittliche 6,4 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Rund 80.000 Zusehende waren mit dabei – nahezu alle gehörten übrigens der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen an. "South Park", das rund eine Stunde später startete, kam noch auf etwas mehr als drei Prozent bei den Jungen.

Klar überdurchschnittlich performte am frühen Abend dann auch "Modern Family": Eine um 18:25 Uhr angelaufene Folge der amerikanischen Sitcom landete im Schnitt bei 3,5 Prozent Marktanteil in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. Auch hier lag die Gesamtreichweite bei rund 80.000 zusehenden Personen. In etwa diese Reichweiten holte Comedy Central auch zu fortgeschrittener Stunde abends: "Rick & Morty" (22:30 Uhr), "Brickleberry" (22:55 Uhr) und "It's Always Sunny in Philadelphia" sammelten zwischen zwei und 2,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil ein.



Bei Nitro sorgte tagsüber unter anderem "Walker, Texas Ranger" am frühen Nachmittag für mehr als vier Prozent Marktanteil insgesamt, in der Zielgruppe ließ "King of Queens" nach 16:40 Uhr die Werte auf über drei Prozent steigen. Abends sahen im Schnitt 560.000 Menschen den Spielfilm "Inferno": Dieser bescherte dem Sender 2,4 Prozent Marktanteil bei allen sowie 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.



Bei RTL Up gingen einmal mehr die Quoten von alten Gerichtsshows durch die Decke. Vormittags waren mitunter über acht Prozent insgesamt drin. So sahen rund 320.000 Menschen eine um kurz vor neun Uhr gestartete Folge des damaligen "Jugendgerichts". Meistgesehenes Programm des Senders am Dienstag war dann "Das Strafgericht" ab 19:30 Uhr mit im Schnitt 580.000 Fans. Abends setzte RTL Up auf viele Folgen der amerikanischen Krimiserie "Law & Order: SVU" – diese tat sich insbesondere zu Beginn aber schwer. Erst spät drehte sie auf, dann aber mit Wucht: Nach ein Uhr stiegen die Quoten auf mehr als fünf Prozent.

Gut lief der Dienstagabend auch für ZDFneo, wo um 20:15 Uhr eine alte "Friesland"-Folge zu finden war und mit 1,73 Millionen Zusehenden (7%) überzeugte. Am Vorabend waren "Duell der Gartenprofis" und "Bares für Rares" bereits auf 2,7 und 3,9 Prozent gekommen. Gut schlug sich diesmal auch der "Doppelhaushälfte"-Doppelpack nach 21:45 Uhr mit 2,9 und 2,0 Prozent insgesamt sowie je knapp zwei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV