Etwas überraschend kam in dieser Woche die Ankündigung, dass "Studio Schmitt" bei ZDFneo schon mit der am Donnerstag gesendeten Folge nach fünf Staffeln zu Ende geht. Die letzte Folge des Formats mit Tommi Schmitt tat sich quotentechnisch gemäß vorläufiger Zahlen sehr schwer: Mit 0,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kam die lineare Ausstrahlung ab 22:10 Uhr auf das zweitschwächste Ergebnis der Staffel. Rund 100.000 Personen schauten zu. Diese Zahlen zeigen aber nicht das ganze Bild. Vergangene Woche etwa verdoppelte "Studio Schmitt" die Werte in den finalen Daten nahezu: Von zunächst 2,1 auf dann 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und auch zusätzliche Reichweite wird noch eingesammelt. Die rein linear erzielten Werte sind für "Studio Schmitt" also nur noch ein Puzzleteil.

Dennoch: Eine direkt im Vorfeld gezeigte "heute-show"-Wiederholung kam bei ZDFneo linear auf bessere 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, "ZDF Magazin Royale" schloss sich ab 22:47 Uhr mit rund 110.000 Fans an. Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen kam übrigens das Format "Game Two" ab 23:20 Uhr auf den besten Marktanteil des Abends: Hier standen 1,8 Prozent zu Buche. Bei One punkteten nach 20:15 Uhr sowohl "Inas Nacht" als auch "extra 3 Spezial: Der reale Irrsinn" mit 0,30 und 0,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, ab 21:45 Uhr kam "Olafs Klub" dann noch auf 0,23 Millionen. Die erreichten Quoten lagen bei zwischen 1,0 und 1,3 Prozent im Gesamtmarkt.



Das Erste brachte nach 23:35 Uhr "Reschke Fernsehen" zurück – mit überschaubaren Ergebnissen. 0,81 Millionen zusehende Personen bedeuteten acht Prozent Marktanteil insgesamt sowie 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Davor hatte sich schon "Nuhr im Ersten" mit 4,7 Prozent bei den Jüngeren schwer getan. 9,8 Prozent Marktanteil erreichte die Produktion mit Dieter Nuhr insgesamt. Die durchschnittliche Reichweite lag bei 1,4 Millionen.

Am späten Abend führend war übrigens der Talk von "Markus Lanz": Auf 17,4 Prozent Gesamt-Marktanteil und im Schnitt 1,72 Millionen Zusehende kam die gut 75 Minuten lange Sendung, in der unter anderem Klimaaktivistin Luisa Neubauer auftrat.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV