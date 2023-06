Nicht an die Quoten der Ausstrahlung im Vorjahr (damals etwas mehr als zwölf Prozent) angeknüpft, hat die Rückkehr der RTL-Sendung "Viva la Diva", die am Freitag zur besten Sendezeit zu sehen war. Das Format sicherte sich sowohl bei den 14- bis 49, als auch bei den 14- bis 59-Jährigen gerade einmal 8,8 Prozent Marktanteil und somit kein ruhmreiches Ergebnis. 1,34 Millionen Menschen sahen die zweieinhalbstündige Produktion im Schnitt. Das danach gesendete Begleitformat "Viva la Diva – Der Weg zum Laufsteg" ließ weitere Federn: Bei den klassisch Umworbenen kam die Sendung am späten Abend nur auf schwache 6,6 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 6,7 Prozent.

Besser lief ein Fußballspiel in Sat.1: Zu sehen war das Relegationsmatch zwischen Noch-Zweitligist Bielefeld und Noch-Drittligist Wehen Wiesbaden. Wiesbaden siegte mit 4:0, die Partie musste im zweiten Abschnitt für einige Minuten unterbrochen werden, weil Chaoten mit Pyro hantierten und die Sicherheit auf dem Rasen infrage stand. 16,4 Prozent Marktanteil holte diese zweite Halbzeit beim übertragenden Free-TV-Sender Sat.1. Im Schnitt schauten 2,71 Millionen Menschen zu. Die erste Halbzeit hatte zuvor im Schnitt 1,83 Millionen Fans angelockt, hier lag die Zielgruppen-Quote 12,4 Prozent.



Gefragt waren auch noch die gegen 23 Uhr gestarteten Highlights: Bis nach halb zwölf lag die Zielgruppen-Reichweite bei guten 14,4 Prozent. Auch Sky übertrug das Spiel: Beim Pay-TV-Sender schauten rund 170.000 Menschen zu. Gemessen wurden 1,8 Prozent. Im Sky-Duell lag die Relegation somit immer noch vor dem Finale der U17-Europameisterschaft. Dieses Match hatte der Sender ganz kurzfristig ins Programm genommen. Gezeigt wurde es im Free-Stream auf der Sky-Sport-Homepage, aber auch linear bei Sky Sport News ab 20 Uhr. Rund 70.000 Menschen sahen den Fußball-Nachwuchs bei SSN, was einem Prozent Marktanteil bei den Jüngeren entsprach.



Ab 22 Uhr ging es dann ins Elfmeterschießen: Das DFB-Team entschied dieses für sich und durfte danach feiern. Die Reichweite stieg auf rund 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe kam Sky Sport News weiter auf 1,0 Prozent. Knapp halbstündige Nachberichte lockten nach 22:10 Uhr dann noch rund 70.000 Personen zum Nachrichtensender.

Zurück aber zu Sat.1 – Daniel Rosemann freut sich nicht nur über die Fußball-Quoten. Bewegung war am Freitag auch am Vorabend zu erkennen. "Lenßen übernimmt" hatte einen seiner besseren Tage und generierte in der Spitze 7,6 Prozent in der Zielgruppe (18:30 Uhr-Folge). Die Live-Sendung "Volles Haus" kam zwischen 16 und 17:30 Uhr auf 4,2 Prozent. Auch das ist eines der besseren Ergebnisse. Luft nach oben besteht aber noch massig. Sat.1 landete bei den Umworbenen mit 8,9 Prozent Tagesmarktanteil auf Platz zwei und war dicht auf den Fersen von RTL, das neun Prozent generierte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV