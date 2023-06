Der Samstag stand beim ZDF ganz im Zeichen des Fußballs: Während nachmittags das Champions League-Finale der Frauen zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg übertragen wurde, stand am Abend das DFB-Pokalfinale der Herren auf dem Programm. Das ZDF sicherte sich damit erwartungsgemäß den Tagessieg bei Jung und Alt und wurde auch Tagesmarktführer mit 15,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Doch insbesondere der Blick auf die Reichweite des DFB-Pokalfinales ist trotzdem etwas ernüchternd: Im Schnitt sahen hier sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wie sich RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen konnte - das waren 2,1 Millionen weniger als noch im vergangnen Jahr, als Leipzig gegen Freiburg gewann. Es war die mit Abstand geringste Reichweite der vergangenen Jahre - auch der Wert aus dem Jahr 2020, als das Spiel erst im Juli stattfand, wurde um rund eine Million unterboten. 2016 waren noch fast 14 Millionen mit dabei - damals hieß die Begegnung allerdings auch FC Bayern - Borussia Dortmund.

Trotzdem kam natürlich kein anderes Programm am Samstagabend gegen den Fußball an, der Marktanteil belief sich für die ZDF-Übertragung auf 27,9 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 35,8 Prozent Marktanteil erreicht. Parallel konnte man das Spiel auch bei Sky verfolgen, hier sahen im Schnitt 0,39 Millionen Menschen zu, was 1,8 Prozent Marktanteil entsprach. Deutlich stärker fiel die Pay-TV-Konkurrenz bei den Jüngeren ins Gewicht: In der Altersgruppe 14-49 kam Sky auf 5,8 Prozent Marktanteil.

Doch zurück zum ZDF: Am späteren Abend profitierte erwartungsgemäß das "Aktuelle Sportstudio" vom Vorlauf und war insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen mit 15,2 Prozent Marktanteil erfolgreich unterwegs. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, der Marktanteil lag hier bei 12,4 Prozent.

Am Nachmittag verfolgten ab 16 Uhr im Schnitt zwei Millionen Fußball-Fans das Champions League-Finale der Frauen, in dem die Wolfsburgerinnen dem FC Barcelona unterlagen. Das entsprach einem sehr guten Marktanteil von 22,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Anders als bei der abendlichen Übertragung, die bei den Jüngeren gefragter war als bei den Älteren, fiel hier der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen geringer aus, lag mit 14,8 Prozent aber dennoch auf einem guten Niveau.

Das Erste übertrug unterdessen den ganzen Tag über den "Fußball-Finaltag der Amateure" in drei Konferenzen. Bei der ersten waren ab 12:15 Uhr im Schnitt 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher mit dabei, 790.000 waren es ab 14:10 Uhr und die dritte ab 16:15 Uhr sahen dann 880.000 Personen. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum schwankten zwischen 10,5 und 9,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zwischen 9,8 und 11,7 Prozent Marktanteil erzielt.

Eurosport bot am Samstag ein Alternativprogramm für Tennisfans und war damit durchaus erfolgreich. Insbesondere die abendliche Übertragung des Grand-Slam-Turniers Roland Garros punktete mit 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und einer Gesamt-Reichweite von 0,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

