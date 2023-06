Inzwischen ist die SWR-Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" häufig parallel auch im MDR Fernsehen zu sehen - allerdings nicht immer. Und bisweilen macht der MDR Andy Borg sogar direkte Konkurrenz mit einer in direkter Konkurrenz gesendeten anderen Musikshow. So wie an diesem Samstag: Während Andy Borg im SWR zum "Schlager-Spaß" lud, war im MDR Fernsehen die gemeinsam mti dem ORF produzierte "Starnacht am Neusiedler See" zu sehen, durch die Barbara Schöneberger und Hans Sigl als Moderations-Paar führten.

Mehr Publikum lockte dabei aber recht eindeutig Andy Borg an: 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die neueste Ausgabe der SWR-Show an, was für einen Einzug in die Top 15 der meistgesehenen Sendungen des Tages reichte. Kein Privatsender hatte am Samstagabend eine ähnlich hohe Reichweite vorzuweisen. Der Marktanteil belief sich auf 5,8 Prozent beim Gesamtpublikum.

Die "Starnacht" verfolgten parallel im MDR Fernsehen rund 710.000 Personen, was einem Marktanteil von 3,3 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielten beide Shows unterdessen erwartungsgemäß kaum eine Rolle: Die Marktanteile lagen hier bei 0,5 Prozent für die "Starnacht" und 0,4 Prozent für den "Schlager-Spaß".

Der SWR tat unterdessen aus Quotensicht gut daran, nach der Show mit Andy Borg einfach musikalische weiter zu machen: Viele ließen das Programm bei der anschließenden "Schlagerparty der 70er" wohl einfach weiter laufen. Mit im Schnitt 0,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte der SWR somit auch ab 22:20 Uhr noch starke 5,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Der SWR erreichte am Samstag dadurch einen bundesweiten Marktanteil von 3,1 Prozent und war damit das stärkste der Dritten Programme. Zum Vergleich: Sat.1 lag bei 3,3 Prozent, RTLzwei bei 2,5 Prozent, ProSieben sogar nur bei 2,3 Prozent. Der MDR-Tagesmarktanteil belief sich auf 2,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV