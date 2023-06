Die - zumindest vorübergehende - Rückkehr der Blockbuster auf den Sonntagabend macht sich für ProSieben bezahlt. Nachdem sich dort über Wochen "Die Unbesiegbaren" sehr schwer taten, sah es in der vergangenen Woche mit "Doctor Strange" schon deutlich besser aus. Und diesmal schlug sich "Avengers: Infinity War" richtig gut: 0,58 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten in der klassischen Zielgruppe für einen Marktanteil von 12,0 Prozent. Insgesamt sahen im Schnitt 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Am späten Abend überzeugte dann zudem auch der Film "Justice League" mit einem Marktanteil von 10,7 Prozent. Das reichte, um trotz eines schwach laufenden Tagesprogramms - zwischen 9:30 Uhr und 19 Uhr schaffte es keine Sendung auf mehr als 6,6 Prozent Marktanteil, erst "Galileo X-Plorer" erzielte nach 19 Uhr immerhin 7,8 Prozent - die Tagesmarktführung bei den 14- bis 49-Jährigen für sich reklamieren zu können: 8,3 Prozent standen am Ende des Tages hier auf der Uhr, Das Erste rangierte mit 8,0 Prozent dahinter.

RTL hingegen kam am Sonntag nicht über einen Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent hinaus und musste sich somit mit dem sechsten Rang zufrieden geben. Auch hier war vor allem die schwache Primetime ausschlaggebend. Der Film "Good Boys - Nix für kleine Jungs" blieb bei 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen und sortierte sich damit hinter "R.E.D. 2" ein, das in Sat.1 6,8 Prozent erzielte. "Stern TV am Sonntag" enttäuschte im Anschluss ebenfalls mit nur 6,1 Prozent Marktanteil. Nur 0,68 Millionen Personen interessierten sich im Schnitt für das Magazin am späteren Abend.

Deutlich besser unterwegs war Vox mit einer weiteren Ausgabe von "Mälzer und Henssler liefern ab" - die allerdings aus Quotensicht nicht ganz an den Erfolg aus dem Frühjahr anknüpfen konnte, als der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar zweistellig ausfiel. Mit 8,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag die Sendung trotzdem auf einem guten Niveau, insgesamt hatten hier im Schnitt eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Die meistgesehene Sendung des Tages war bei Jung und Alt aber auch an diesem Abend wieder der "Tatort": Die Marktanteile für die fränkischen Ermittler lagen bei stolzen 29,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 24,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag mit 7,33 Millionen gleichwohl so niedrig wie noch nie für einen Franken-"Tatort" - allerdings lief auch noch nie einer erst im Juni und damit übrigens inmitten der bayerischen und somit auch fränkischen Pfingstferien. Der stärkste Primetime-Verfolger war das ZDF mit "Katie Fforde: Ein Haus am Meer". Mit einer Gesamtreichweite von 3,73 Millionen spielte der Film aber schon eine Liga tiefer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV