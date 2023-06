In Sat.1 ging am Sonntagvorabend die fünfte Staffel von "Das große Backen - Die Profis" mit erfreulich guten Quoten zu Ende: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog zum Ende nochmal um fast einen Prozentpunkt auf nun 9,1 Prozent an, auch die durchschnittliche Gesamtreichweite fiel mit 0,89 Millionen um über 100.000 höher aus als in der vergangenen Woche.

Schwer erklärbar bleibt damit weiterhin nur, wie es zum erheblichen Einbruch in Woche 2 kam, als der Marktanteil auf (vorläufig gewichtete) 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen abrutschte. Nach der endgültigen Gewichtung ging's zwar noch auf 4,9 Prozent nach oben, trotzdem passt sich diese Folge so gar nicht in das übliche Quotenniveau des Formats ein.

Recht zufrieden sein dürfte man mit Blick auf den Sonntagvorabend auch bei Vox: "Traumhaus oder Luftschloss? Normal wohnen kann jeder" erzielte zum Auftakt um 18:10 Uhr einen Marktanteil von 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Ab ins Beet" lag im Anschluss noch bei 7,1 Prozent. Erfolgreich war diesmal vor allem auch das Magazin "Auto Mobil", das ab 17 Uhr gute 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte.

Bei RTL punktete am späten Nachmittag "Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter" mit 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine weitere Folge direkt davor kam allerdings nicht über 5,5 Prozent hinaus. nach "RTL aktuell", das mit 15,2 Prozent Marktanteil wieder sehr erfolgreich war, kam "Exclusiv - Weekend" noch auf 9,9 Prozent Marktanteil.

Bei ProSieben tut sich "Galileo Stories" um 18 Uhr weiterhin schwer, diesmal reichte es für 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Galileo X-Plorer" lief danach mit 7,8 Prozent Marktanteil zumindest halbwegs ordentlich. 0,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Starke Konkurrenz bildete hier "Terra X" mit dem Thema "Afrika von oben": 2,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 19:30 Uhr im ZDF zu, was 14,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Doch auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung mit 9,9 Prozent Marktanteil gefragt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV