Jetzt ist es entschieden: Nach einer 1:3-Niederlage im Rückspiel der Bundesliga-Relegation steht fest, dass der Hamburger SV ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga verbringen muss. Fans des VfB Stuttgart können dagegen aufatmen, ihre Mannschaft hat sich den Verbleib in der 1. Liga gesichert. Das Entscheidungsspiel war auch beim Publikum sehr gefragt, schon in der ersten Halbzeit sahen 4,81 Millionen Menschen alleine in Sat.1 zu - das waren rund eine halbe Million mehr als beim Hinspiel. Während den zweiten 45 Minuten lag die Reichweite bei 5,53 Millionen - das waren in etwa so viele Zuschauende wie ein paar Tage zuvor.

Sat.1 war mit diesen Werten Tagessieger, kein anderer Sender kam auf mehr Zuschauerinnen und Zuschauer - sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum, wo deutlich mehr als eine Million Menschen einschalteten. Bereits beim Gesamtpublikum holten die beiden Halbzeiten des Matches starke 19,1 und 24,3 Prozent Marktanteil, in der klassischen Zielgruppe sah es mit 24,9 und 30,4 Prozent sogar noch ein Stück besser aus. Und auch die Vorberichte (13,1 Prozent) sowie Analysen im Anschluss des Spiels (19,4 Prozent) waren ein voller Erfolg für den Sender.

Insgesamt kam das Bundesliga-Relegationsrückspiel sogar auf rund sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, zusätzlich zur Ausstrahlung in Sat.1 war es nämlich auch im Pay-TV bei Sky zu sehen. Dort lag die Reichweite über das gesamte Spiel hinweg bei 520.000, das entsprach 2,2 bei allen und 5,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Mit den Vorberichten holte Sky 1,3 Prozent und mit den anschließenden Analysen waren noch 3,5 Prozent drin.

Gegen die übermächtige Fußball-Konkurrenz hatte RTL kein Mittel, der Sender schickte zur besten Sendezeit nach langer Pause eine neue Folge von "The Wheel" ins Quotenrennen. Die erreichte allerdings nur 1,19 Millionen Menschen, 460.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei schlechten 8,0 Prozent. Damit war RTL nach 20:15 Uhr allerdings schon der erste Sat.1-Verfolger beim jungen Publikum. "RTL Direkt" und "Spiegel TV" landeten später bei ebenfalls enttäuschenden 6,8 und 8,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV