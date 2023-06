Sowohl Sat.1 als auch ProSieben werden ihr Abendprogramm in den kommenden Wochen vermehrt mit Show-Wiederholungen bestücken. Sat.1 hat bereits alte Folgen der "Gegenteilshow" und von "Kühlschrank öffne dich" in Aussicht gestellt, ProSieben zeigt am Mittwochabend nochmal "Die Herz! Schlag! Show!" – und hatte am Dienstag bereits das Ratespiel "Wer ist das Phantom?" ab 20:15 Uhr im Programm. Ein Erfolg stellte sich mit Blick auf die erzielten Marktanteile jedoch nicht ein. Das von Steven Gätjen moderierte Format kam bei den klassisch Umworbenen nicht über 4,7 Prozent hinaus und fuhr somit ein schlechtes Ergebnis ein. Rund 590.000 Menschen sahen das Format. Das beeinflusste auch den Tagesmarktanteil, der mit 5,3 Prozent bei den Jungen nicht gut aussah, was auch daran lag, dass nach 22:35 Uhr eine Spezial-Folge von "Late Night Berlin" auf unter drei Prozent absackte.

Primetime-Marktführer in der Zielgruppe 14-49 wurde Sat.1: Dort lief ab 20:15 Uhr "ran", eine halbe Stunde später startete das Relegationsspiel zwischen Bielefeld und Wehen-Wiesbaden. 15,3 Prozent Marktanteil sicherte sich die Übertragung vor, 15,7 Prozent nach dem Seitenwechsel. Die gemessene Reichweite lag bei um die zweieinhalb Millionen Zusehenden. Somit war die "ran"-Übertragung nach "RTL Aktuell" um 18.45 Uhr mit 2,6 Millionen die meistgesehene Fernsehproduktion eines privaten Anbieters am Dienstag. Der Sender hatte in den vergangenen Tagen insgesamt vier Relegationspartien gezeigt - jede einzelne hatte sich bei den Jüngeren die Marktführung geschnappt.

Kabel Eins, wo der Film "Beverly Hills Cop 3" mit 6,6 Prozent eine gute Figur machte (Gesamtreichweite im Schnitt: 0,79 Mio.) landete am Dienstag vor ProSieben und auch RTLzwei darf mit seiner Primetime angesichts 5,4 Prozent für "Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?" zufrieden sein. Die Sozialdoku landete insgesamt bei 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und somit ebenfalls vor ProSieben.

Johannes Oerding sorgte indes für gute Vox-Quoten: Seine Folge von "Sing meinen Song" bescherte dem Kölner Privatsender 8,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ein Zehntel mehr als eine Folge des Formats sieben Tage zuvor einfuhr. Die Gesamtreichweite gab leicht nach und wurde auf 940.000 beziffert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV