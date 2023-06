Rund 70 Minuten lang strahlte RTL am Dienstag ab 22:10 Uhr eine Sonderausgabe von "RTL Direkt" aus. In "Am Tisch mit Olaf Scholz" diskutierte der Kanzler mit Bürgerinnen und Bürger, moderiert wurde die Sendung von Pinar Atalay. 10,3 Prozent Marktanteil sicherte sich das Format bei den 14- bis 49-Jährigen, mehr als im Herbst 2021, als Scholz, der damals noch Kanzlerkandidat war, ebenfalls schon mal "am RTL-Tisch" Platz nahm. Damals schauten rund achteinhalb Prozent der Umworbenen zu. Die Gesamtreichweite, die damals bei rund einer Million lag, wurde diesmal auf 930.000 beziiffert.

Passabel schlug sich RTL auch in den zwei Stunden davor; eine Wiederholung von "Take Me Out XXL" bescherte dem Privatsender 10,8 Prozent. Das ist zwar kein überragendes Ergebnis, mit Blick auf den ProSieben-Show-Flop und die Fußballkonkurrenz in Sat.1 sicherlich aber mehr als okay. 900.000 Menschen schauten im Schnitt zu.



Am Nachmittag ließ Barbara Salesch mit ihrem um 15 Uhr gesendeten Strafgericht aufhorchen. Die Gerichtsshow sicherte sich bei den klassisch Umworbenen mit 16,1 Prozent Marktanteil die bisher beste Quote auf dem Sendeplatz seit ihrem TV-Comeback bei RTL. Ulrich Wetzel schloss sich mit knapp zwölf Prozent mit seinem Strafgericht und acht Prozent beim "Jugendgericht" an. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,1 Prozent sicherte sich RTL in der Endabrechnung dann auch die Pole Position vor Sat.1 (gute 9,1%) und Vox (gute 7,4%).

Super RTL kam auf schöne 2,7 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dort machten "Monk"-Wiederholungen in der Primetime einen mehr als soliden Job. Die einstige US-Serie brachte schon ab 20:15 Uhr starke 3,5 Prozent bei den Umworbenen und steigerte sich im weiteren Verlauf dann auf 3,6 und sogar 5,6 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite schwankte zwischen 320.000 und 340.000 zusehenden Menschen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV