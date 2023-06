Ein Jahr ist es her, dass sich Tennisspieler Alexander Zverev bei den French Open schwerer verletzte. Bei der diesjährigen Ausgabe des Grand Slams ist er nun endgültig wieder auf die Siegerstraße eingebogen. Am Mittwochnachmittag zog er ins Halbfinale ein. Eurosport übertrug live, wie Zverev Tomas Martin Etcheverry aus Argentinien bezwang. Mit der über drei Stunden langen Übertragung am Nachmittag und Vorabend sicherte sich der Sportsender im Free-TV glänzende Quoten.

Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden äußerst starke 6,7 Prozent Marktanteil ermittelt, beim Publikum ab drei Jahren waren es 4,3 Prozent. Rund 490.000 Menschen schauten durchschnittlich zu. Zverev trug somit wesentlich zum starken Tagesmarktanteil von Eurosport am Mittwoch bei: Der Sender landete bei den klassisch Umworbenen bei tollen 2,4 Prozent und somit gleichauf mit RTL Up. Noch besser schnitt Nitro (3,1%) ab – und auch das hatte mit Live-Sport zu tun.



Durchaus spannend war indes das Finale der Europa Conference League. Der Schlusspunkt des Wettbewerbs, der unterhalb der UEFA Europa League angesiedelt ist (hier zeigte RTL das Finale eine Woche zuvor), wurde in Deutschland beim Spartensender Nitro übertragen. Florenz unterlag im Endspiel gegen West Ham – der 2:1-Siegtreffer der Engländer verhinderte eine Verlängerung, er fiel in der 90. Minute. Die erste Halbzeit wurde durchschnittlich von 650.000 Fans des runden Leders gesehen, bei den Umworbenen führte das zu für Nitro-Verhältnisse guten 3,9 Prozent. Nach dem Seitenwechsel legte die Übertragung auf 5,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe zu. Die Gesamt-Reichweite stieg nach 22:05 Uhr auf im Schnitt 0,84 Millionen.

In den Momenten nach Abpfiff sicherte sich Nitro sogar fast acht Prozent Marktanteil. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass einige am späten Nachmittag und Vorabend gesendete Sitcoms ebenfalls erfolgreich liefen. So holte "Immer wieder Jim" 1,8 und 3,7 Prozent, "Ein Käfig voller Helden" kam auf 3,9 und 3,7 Prozent und "Hör' mal wer da hämmert" bewegte sich bei um die drei Prozent.

