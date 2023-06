Wie geht es weiter mit dem Krieg in der Ukraine? Und vor allem: Wie geht es gerade in den von Wassermassen überschwemmten Gebieten zu? Das Informationsbedürfnis in Deutschland war auch am Tag nach der Zerstörung eines Stausees in der Ukraine hoch. "RTL Aktuell", gestartet wie üblich um 18:45 Uhr, sicherte sich etwa die höchste Einschaltquote in der klassischen Zielgruppe in diesem Jahr: 22,5 Prozent. Insgesamt informierte die Nachrichtensendung im Schnitt um die zweieinhalb Millionen Menschen.

ProSieben wiederholte um 20:15 Uhr "Die Herz! Schlag! Show!" und landete damit bei sechs Prozent der 14- bis 49-Jährigen. In den 70 Minuten davor kam "Galileo" auf 6,5 Prozent. Für das Magazin war es der niedrigste Wert seit rund einem Monat. Nur etwas mehr als drei Prozent generierte am späteren Abend die Wiederholung von "Balls". ProSieben erreichte im Tagesmarktanteilsranking den sechsten Platz und landete mit 5,6 Prozent ein Zehntel vor RTLzwei.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV