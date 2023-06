am 09.06.2023 - 08:45 Uhr

Nachdem "Germany's Next Topmodel" in den vergangenen beiden Jahren die besten Marktanteile seit mehr als einem Jahrzehnt einfahren konnte, wird die Quotenbilanz - zumindest mit Blick auf die linearen Zahlen - diesmal nicht ganz so überragend ausfallen. Trotzdem bleibt die Topmodel-Suche auch 2023 einer der größten Erfolge des Senders - und nachdem es vergangene Woche gegen die Bundesliga-Relegation den niedrigsten Marktanteil seit über zwei Jahren setzte, ging es eine Woche vor dem Finale nun wieder merklich nach oben.

17,4 Prozent betrug diesmal der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das war der beste Wert seit Anfang Mai. Im Schnitt verfolgten 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung. Die dritte Woche in Folge legte die Reichweite somit diesmal zu, im Vergleich zur Vorwoche kamen nochmal 90.000 Topmodel-Fans hinzu. ProSieben gelingt es allerdings weiterhin nicht, das Publikum im Anschluss auch bei "red" in größerer Anzahl dranzuhalten: Dass die Sendung nicht über 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam, ist angesichts des Vorlaufs zu wenig. Die nächtliche "Topmodel"-Wiederholung erzielte übrigens sogar nur 2,8 Prozent Marktanteil.

Das änderte aber nichts daran, dass ProSieben trotzdem auch Tagesmarktführer mit einem Tagesmarktanteil von 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurde, RTL lag mit 9,1 Prozent dahinter. Gegen die starke Topmodel-Konkurrenz lief "Peter Kloeppel durchleuchtet" zum Thema "Das Chaos bei unserer Bahn" trotzdem recht erfolgreich.

So erzielte die erste Sendung bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 11,9 Prozent und lag damit ein ganzes Stück über dem RTL-Senderschnitt. Allerdings sprach die Sendung ein eher junges Publikum an - blickt man auf die erweiterte Zielgruppe 14-59, die RTL erklärtermaßen nun eigentlich im Blick hat, fiel der Marktanteil mit 8,4 Prozent schon merklich niedriger aus. Auch hier lag man übrigens klar hinter den "Topmodels", die 12,2 Prozent erzielten. Insgesamt sahen im Schnitt 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was 5,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Im Anschluss hielt "RTL direkt" noch 1,12 Millionen Menschen vor dem Fernseher, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 11,3 Prozent. Ein "Stern TV Spezial" am späten Abend musste sich dann mit 9,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe begnügen.

