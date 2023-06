am 09.06.2023 - 09:02 Uhr

Formate, in denen Promis vorübergehend anderen, nützlicheren Tätigkeiten nachgehen sollen, gab es schon einige. Am Donnerstag reihte sich hier nun auh RTLzwei mit "Prominent und nützlich" ein. Wie sich Mario Basler und Julian F.M. Stoeckel beim Ordnungsamt und Marijke Amado bei der Berliner Stadtreinigung schlägt, interessierte aber nur ein überschaubares Publikum: Mehr als 3,5 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bsi 49-Jährigen nicht zu holen, insgesamt sahen im Schnitt nur 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Eine Wiederholung "Prominent und obdachlos" war im Anschluss mit 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auch nicht erfolgreicher.

Dass RTLzwei letztlich trotzdem einen soliden Tagesmarktanteil von 4,0 Prozent erreichte, lag daran, dass sich der Sender diesmal am Vorabend keine Blöße gab. "Von Hecke zu Hecke" etwa konnte zwar den Bestwert des Vortages nicht halten, lag mit 4,3 Prozent aber ebenso auf ordentlichem Niveau wie "Köln 50667", das 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. "Berlin - Tag & Nacht" überzeugte dann mit 5,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Während RTLzwei trotz des Feiertags in Teilen Deutschlands auf sein Regelprogramm setzte, war Kabel Eins im Feiertagsmodus - und tat gut daran. Mit einem Tagesmarktanteil von 6,8 Prozent lag der Sender auf einem hervorragenden dritten Platz bei den 14- bis 49-Jährigen hinter ProSieben und RTL. Sehr gut lief es schon am Vormittag und Mittag für die Bud-Spencer-Filme. "Zwei bärenstarke Typen" räumte ab 9:49 Uhr mit sehr guten 11,9 Prozent Marktanteil ab. Die "Beverly Hills Cop"-Reihe schwankte nachmittags und am Vorabend dann zwischen mäßigen 4,4 und guten 6,2 Prozent Marktanteil.

Vor allem wusste Kabel Eins aber in der Primetime zu überzeugen: "Dark Shadows" holte ab 20:15 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 0,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Im Anschluss holte "Die Johnny Depp Story" ab 22:40 Uhr sogar 8,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe "Sleepy Hollow" den Marktanteil ab Mitternacht noch weiter auf 9,0 Prozent ansteigen ließ.

Damit war Kabel Eins mit seinem Filmprogramm deutlich erfolgreicher als Vox oder Sat.1. Vox erzielte um 20:15 Uhr mit dem Film "Skyscraper" einen Marktanteil von 5,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe, danach holte "Jumanji: Willkommen im Dschungel" 7,9 Prozent. Sat.1 startete mit "Sechs Richtige und ich" mit 5,6 Prozent Marktanteil in den Abend, ehe "Für meine Kinder tu' ich alles" mit nur 3,0 Prozent unterging.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV