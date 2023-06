In der zweiten von drei Folgen der Sommer-Staffel beschäftigte Anja Reschke sich am Donnerstagabend mit dem Thema "Reich und radikal - wie Millionäre den Staat bekämpfen". Im Schnitt verfolgten 750.000 Personen die Sendung ab 23:38 Uhr, das waren rund 60.000 weniger als in der vergangenen Woche und markierte den bisherigen Tiefstwert. Auch die Marktanteile fielen mit 7,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schwach aus.

Zuvor konnte "Nuhr im Ersten" nach einer schwächeren Vorwoche hingegen wieder etwas zulegen: 1,56 Millionen sahen diesmal die Sendung, ein Plus von 160.000. Der Marktanteil lag mit 10,7 Prozent beim Gesamtpublikum allerdings trotzdem noch unter dem Normal-Niveau des Formats: Der Jahresschnitt beträgt bislang 12,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,6 Prozent Marktanteil erzielt.

Das Erste sortierte sich am späteren Abend in jedem Fall deutlich hinter der Talk-Schiene des ZDF ein. "Maybrit Illner" sahen sich im Schnitt 2,21 Millionen Zsuchauerinnen und Zuschauer an, was 12,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, "Markus Lanz" lag mit einer Gesamt-Reichweite von 1,38 Millionen bei 13,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag Illner bei 5,3 Prozent, Lanz bei 6,8 Prozent Marktanteil.

Um 20:15 Uhr hatten sowohl Das Erste als auch das ZDF nur Wiederholungen aufgeboten, die sich aber beim Gesamtpublikum trotzdem klar vor der privaten Konkurrenz hielten. Am erfolgreichsten war der ARD-Film "Ungebetene Gäste - Der Usedom-Krimi", der im Schnitt 4,71 Millionen Menschen vor dem Fernseher erreichte. Der Marktanteil lag bei 20,0 Prozent. Das ZDF lockte mit den "Bergrettern" 3,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu sich, der Marktanteil belief sich hier auf 13,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV