Mit einem Spezial rund um die Deutsche Bahn hat sich die "heute show" im ZDF am Freitagabend in die Sommerpause verabschiedet. Die halbstündige Sendung erzielte dabei gewohnt starke Quoten: 18,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte das Format und lag somit in etwa auf Staffelschnitt, der in dieser Altersklasse bei knapp über 18 Prozent liegt. 0,7 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu. Im Gesamtmarkt fand das Format weniger Anklang als die regulären Ausgaben, die Reichweite fiel unter die Marke von drei Millionen und lag im Schnitt bei 2,6 Millionen. Die daraus resultierende Quote war dennoch mehr als okay: 14,7 Prozent verbuchte das ZDF.

Auch Jan Böhmermann verabschiedete sich mit der am Freitag gesendeten Ausgabe seines "ZDF Magazin Royale" in die Pause. Seine Sendung kam bei den Jüngeren auf 17,5 Prozent, 0,58 Millionen Personen schauten zu. Die beiden eher später am Abend gesendeten Formate waren übrigens die meistgesehenen Fernsehproduktionen am Freitag bei den 14- bis 49-Jährigen. Böhmermann wurde insgesamt von rund 1,3 Millionen Menschen gesehen. 34 Mal lief das Format nun seit vergangenem Herbst und bescherte dem ZDF insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen beeindruckende Quoten. Auf knapp 16 Prozent brachte es Böhmermann, vergleichbar Werte wie in der Saison davor.



Erfolgreich war das ZDF schon zur klassischen Primetime. Auch an diesem Freitag setzten sich die beiden Krimis an die Spitze der TV-Charts. Eine Wiederholung von "Die Chefin" interessierte im Schnitt 4,39 Millionen Personen, "Letzte Spur Berlin" schloss sich mit 3,94 Millionen an. 21,1 und 18,6 Prozent und somit hohe Quoten waren die Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,1 und 7,0 Prozent recht gut. Ab 19:25 Uhr hatte das schon seit Wochen als Re-Run laufende "Bettys Diagnose" insbesondere bei den Jüngeren viel Luft nach oben. Die Klinik-Weekly kam hier nur auf 2,1 Prozent, insgesamt waren es zehn Prozent.

Somit lag ZDFneo am Vorabend teils vor dem ZDF. "Bares für Rares" holte dort ab 19.30 Uhr 3,6 Prozent, zuvor waren "Duell der Gartenprofis" und "Monk" auf 3,4 und 4,0 Prozent gekommen. Zur besten Sendezeit setzte ZDFneo auf zwei "Death in Paradise"-Folgen, die 0,66 und 0,75 Millionen Menschen zum Einschalten bewegten. Somit generierte der Spartensender 3,2 und 3,5 Prozent Marktanteil. Mit Blick auf den Gesamtmarkt gab es am Freitag am ZDF kein Vorbeikommen: Der gemessene Tagesmarktanteil des Senders lag bei schönen 14,6 Prozent. ZDFneo kam auf 2,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV