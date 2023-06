Sechs Wochen lang müssen sich Fans der ARD-Daily "Rote Rosen" nun gedulden: Erst am 24. Juli melden sich die Geschichten aus Lüneburg im Programm des Ersten zurück. Drei Wochen lang wird die ARD ab kommenden Montag auf dem 14:10-Uhr-Sendeplatz ein neues Format rund um Haustiere testen (DWDL.de berichtete), danach wird der Platz für verlängerte Übertragungen der Tour de France gebraucht. Für "Rote Rosen" ist es somit die längste Abstinenz seiner Historie. Verabschiedet hat die Serie sich am Freitag nun mit passablen 12,3 Prozent Marktanteil insgesamt und ebenso ordentlichen 5,3 Prozent bei den Jüngeren. 910.000 schauten linear zu.

Nicht nur von "Rote Rosen" lief am Freitag die vorerst letzte Folge. Auch ein RTLzwei-Testlauf ging am Freitag zu Ende. 15 Folgen von "Von Hecke zu Hecke" waren jüngst zu sehen. Weil an Pfingsten eine Folge ausfiel, kamen nun am Freitag ab 16:05 Uhr gleich zwei Stück. Sie erzielten 5,2 und 3,6 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Somit dürfte RTLzwei ein recht positives Fazit ziehen. Die Doku-Serie war erfolgreicher als andere Testläufe am Vorabend. Insbesondere am Mittwoch, als sogar über sechs Prozent geholt wurden, ließen die "bunten Beetgeschichten" ihr Potential durchblitzen. Im Schnitt kam die 15-teilige Staffel nun auf 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgrippe. Allein in der Finalwoche landete "Von Hecke zu Hecke" aber bei rund viereinhalb Prozent.

"Köln 50667" erwischte dafür einen schwächeren Tag. Nach 18:05 Uhr musste sich die Soap mit 2,1 Prozent zufrieden geben, eine weitere Stunde später steigerte sich "Berlin – Tag & Nacht" auf viel bessere 5,2 Prozent. Gut unterwegs war RTLzwei dann auch abends. Ab 20:15 Uhr kam der Film "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" auf gute 5,4 Prozent.



Somit lag man aber noch hinter Vox, wo einmal mehr "Goodbye Deutschland" schöne Quoten verbuchte. Bei den Jüngeren waren es diesmal genau sieben Prozent, die ab 20:15 Uhr eingefahren wurden (Gesamt-Reichweite: 0,62 Mio.). Mehrere Folgen "Criminal Minds" mussten bei Kabel Eins erst Fahrt aufnehmen. Direkt zu Primetime-Beginn kam die Profiler-Serie nicht über 2,3 Prozent hinaus, nach 23:15 Uhr hatte man die Werte bis auf durchschnittlich 5,5 Prozent verbessert. Nachts ging es noch weiter nach oben. Eine ab zwei Uhr gesendete Ausgabe etwa erreichte 12,7 Prozent, danach kratzten Kurznachrichten sogar an der 15-Prozent-Marke.





