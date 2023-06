Das hat es in der Geschichte von "Schlag den Star" auch noch nie gegeben. Weil es nach dem 15. Spiel Unentschieden (60:60) stand, mussten die Gegnerinnen Rebecca Mir und Nilam Farooq am Samstagabend um weit nach Mitternacht zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung überhaupt ins Stechen. Dort setzte sich Farooq schließlich durch - und stand um kurz nach 2 Uhr als Siegerin der Ausgabe fest.

Den Reichweiten hat die XXL-Sendezeit vermutlich ebenso geschadet wie die starke Konkurrenz durch das Champions-League-Finale, zufrieden sein kann man in Unterföhring dennoch. Mit 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war die Show in der klassischen Zielgruppe erster Verfolger der CL-Übertragung im ZDF, der Marktanteil lag bei ziemlich guten 13,7 Prozent. Insgesamt sahen sich 1,06 Millionen Menschen die ProSieben-Show im Schnitt an.

Trotz der Überlänge erreichte "Schlag den Star" deutlich mehr junge Zuschauende als "20 Jahre Deutschland sucht den Superstar - Das große Jubiläum". Der Highlight-Zusammenschnitt samt einiger, aktueller Kommentare brachte es auf lediglich 240.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL, damit waren nur schlechte 5,8 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,12 Millionen und damit etwas über dem ProSieben-Niveau, die "DSDS"-Highlights waren aber auch schon um kurz vor Mitternacht zu Ende. Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen, also in der Altersklasse, auf die RTL mittlerweile vorwiegend blickt, war es ein Duell mit einem klaren Sieger: Während "DSDS" hier bei 500.000 Zuschauenden und 6,3 Prozent Marktanteil hängen blieb, kam "Schlag den Star" auf 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,9 Prozent.

Durch den miesen Vorlauf tat sich auch "That’s my Jam" am späten Abend sehr schwer bei RTL und kam nur auf 4,3 Prozent Marktanteil. ProSieben wiederholte "Schlag den Star" ab 2:10 Uhr einfach noch einmal - bis zum Ende der Quotenmessung um 3 Uhr holte man damit noch 17,3 Prozent. Am Ende landete ProSieben bei einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 10,1 Prozent, nur das ZDF war dank der Champions League noch erfolgreicher. RTL erreichte nur schlechte 6,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV