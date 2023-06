In der Ermangelung frischer Formate hat sich RTLzwei im Mai dazu entschieden, samstags diverse Nackt-Formate zu wiederholen. Gute Quoten sind damit bislang nicht drin, doch die Leidensfähigkeit in Grünwald ist mittlerweile offenbar groß. Auch in dieser Woche kam "Adam sucht Eva" zur besten Sendezeit nicht über 2,5 Prozent Marktanteil hinaus, nur 330.000 Menschen sahen zu.

"Naked Attraction" lief danach zwar ebenfalls nicht gut, konnte sich nach und nach aber immerhin etwas steigern. Eine Wiederholung der deutschen Ausgabe landete zunächst bei 3,1 Prozent Marktanteil und konnte sogar die Reichweite auf 510.000 steigern. "Naked Attraction UK" kam ab 23:15 Uhr dann schließlich auf 3,9 Prozent. Auch das schlechte Abschneiden im Hauptabend trug dazu bei, dass RTLzwei bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,6 Prozent hängen blieb - damit war man das schwächster aller acht großen Vollprogramme.

Aber auch andere Sender hatten am Samstag so ihre liebe Not, um 20:15 Uhr gute Quoten einzufahren, was wohl auch mit dem Champions-League-Finale im ZDF zu tun hatte. Bei Vox unterhielt "Die Addams-Family" nur 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit landeten die Kölner in der klassischen Zielgruppe bei 3,6 Prozent Marktanteil. "Wir sind die Millers" in Sat.1 kam immerhin auf 690.000 sowie 6,3 Prozent. Und bei Kabel Eins ging "9-1-1 Notruf L.A." mal wieder völlig unter, teilweise waren nur 1,9 Prozent Marktanteil drin.

Und während Kabel Eins, Sat.1 und RTLzwei die Quoten bis Mitternacht nicht mehr entscheidend auf ein wirklich gutes Niveau steigern konnten, gelang das im Vergleich dazu Vox ziemlich gut. Ab 22 Uhr setzte man mit "Jumanji: Willkommen im Dschungel" auf einen weiteren Film - und der steigerte die Reichweite recht deutlich auf 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte man damit 7,5 Prozent Marktanteil. "Medical Detectives" kam weit nach Mitternacht schließlich sogar auf zweistellige Werte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV