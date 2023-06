am 11.06.2023 - 10:39 Uhr

Der Primetime-Verlauf: CL-Peak zum Abpfiff

Als um kurz vor 23 Uhr feststand, wer das Champions-League-Finale gewonnen hat, war auch der Peak im ZDF erreicht. Die AdScanner-Verlaufskurve der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte zeigt in der Zeit davor fast konstant nach oben, mal mehr und mal weniger stark. Nur die Halbzeitpause hat für einen Bruch in der Kurve gesorgt, den hatte das ZDF aber schon nach kurzer Zeit wieder ausgebügelt. Nach dem Abpfiff des Matches schalteten viele Fußball-Fans dann ab.

© AdScanner

Spannend ist auch ein Blick auf die Verlaufskurven von ProSieben und RTL, die mit Shows bzw. Show-Highlights punkten wollten. Mit seinen "DSDS"-Highlights hielt RTL sein Publikum auch recht gut, nach jeder Werbepause kehrten die meisten Zuschauenden zurück zum Sender. Das gelang auch ProSieben mit "Schlag den Star" zumindest bis Mitternacht. Die Grafik reicht nur bis 0 Uhr, daher können wir nur eine Aussage bis zu dieser Uhrzeit treffen. Da die Show bis nach 2 Uhr ging, ist davon auszugehen, dass danach einige der gemessenen Vodafone-Haushalte noch abschalteten.

Der Vorabend-Verlauf: Zeitversetzt im Gleichschritt

Dass Nachrichten regelmäßig für einen starken Einschaltimpuls bei verschiedenen Sendern sorgen, ist längst keine Überraschung mehr. Am Samstag wird das auch in der AdScanner-Verlaufsgrafik sehr deutlich, wenn man auf RTL und das ZDF blickt. Dort steigt und sinkt die Kurve am Vorabend quasi im Gleichschritt, nur mit etwas Zeitversatz. Erst sorgt "RTL Aktuell" für ein stark steigendes Interesse, im ZDF ist es kurz danach "heute". Bei beiden Sendern geht das Interesse danach aber wieder zurück, sodass ein Verlaufs-"Berg" bleibt.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Fußball hilft dem ZDF

Das ZDF Werbefernsehen hat am Samstag auch dank der Champions-League-Finalübertragung 17 Prozent der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte erreicht, damit kam man auf Rang drei aller Vermarkter. Für die Mainzer ist das zudem ein ziemlich guter Wert. Ganz vorne lagen einmal mehr die Ad Alliance (31 Prozent) und Seven.One Media (27 Prozent).

© AdScanner

Werbe-Ranking: Lidl wieder auf der 1

Lidl hat sich am Samstag mit einer Bruttowerbereichweite von 58,73 XRP auf Platz eins der reichweitenstärksten Kampagnen geschoben. Insgesamt war es, das kann man schon am Lidl-Ergebnis sehen, ein eher schwacher Tag für alle Kampagnen. Interessant ist trotzdem, dass Lidl für sein Ergebnis nur 124 Werbeschaltungen benötigte. Auf Platz zwei kam Google mit 211 Schaltungen nur auf 57,32 XRP. Während Lidl die meisten Spots bei Sat.1 und RTL buchte, belegte Google vor allem Sender wie die Warner-TV-Kanäle oder auch Deluxe Music und Sport1.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.