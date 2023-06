Mit einem Tagesmarktanteil von 11,5 Prozent war ProSieben am Sonntag mit riesigem Vorsprung Tagesmarktführer beim jungen Publikum, Vox hatte als stärkster Verfolger ganze vier Prozentpunkte weniger auf dem Konto, RTL sortierte sich noch hinter dem Ersten und dem ZDF mit 5,6 Prozent nur auf Rang 5 ein. Dieses starke Ergebnis hat ProSieben allem voran dem Film "Avengers: Endgame" in der Primetime zu verdanken.

0,74 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten den Avengers einen tollen Marktanteil von 17,6 Prozent - das war der beste Marktanteil für einen Film am Sonntagabend bei ProSieben seit November 2021. Damals lief: "Avengers: Endgame" mit 18,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen diesmal im Schnitt 1,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Film, was 8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Zum starken Tagesmarktanteil trug aber auch bei, dass ProSieben sich auch sonst den Tag über meist recht wacker schlug. "Galileo X-Plorer" erreichte am Vorabend mit 9,8 Prozent Marktanteil noch einmal seinen bisherigen Bestwert aus dem Februar, "Galileo Stories" schlug sich zuvor mit 8,0 Prozent ebenfalls so gut wie seit Februar nicht mehr. Am Vormittag erzielten zwei "Galileo"-Wiederholungen sogar zweistellige Marktanteile in der klassischen Zielgruppe, "taff weekend" lag nur knapp darunter.

RTL kam am Sonntag unterdessen einzig mit "RTL aktuell" auf einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ansonsten verlief der gesamte Sonntag ernüchternd. Fünf "Superhändler"-Folgen etwa kamen vormittags nur auf Marktanteile zwischen 3,7 und 6,1 Prozent, auch "Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt" und eine Wiederholung von "Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter" blieben bis 16:44 Uhr bei unter 6 Prozent Marktanteil hängen. Erst eine weitere Folge der Rütter-Sendung steigerte sich dann immerhin auf 8,0 Prozent. "Exclusiv - Weekend" konnte den Schwung von "RTL aktuell" nicht nutzen und blieb ab kurz nach 19 Uhr bei 7,5 Prozent hängen.

In der Primetime floppte dann der Film "Drei Schritte zu dir" mit insgesamt nur 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 6,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe, "Stern TV am Sonntag" blieb mit 5,9 Prozent auf diesem schwachen Niveau. Damit lag RTL am Abend hinter Sat.1, wo "Die Schadenfreundinnen" um 20:15 Uhr immerhin 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten, "Wir sind die Millers" im Anschluss 6,4 Prozent. Und auch RTLzwei bewegte sich auf Augenhöhe mit RTL: "Catch me if you can" fuhr dort einen Zielgruppen-Marktanteil von 6,2 Prozent ein - ehe "Bank Job" am späten Abend allerdings mit nur 2,9 Prozent Marktanteil floppte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV