Mit der Folge "Paranoia" verabschiedete sich Verena Altenberger nach sechs Folgen wieder vom Münchner "Polizeiruf 110". 7,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich den Krimi um 20:15 Uhr an - was rund 900.000 mehr waren als beim letzten Altenberger-"Polizeiruf" im Mai vergangenen Jahres. Überhaupt war es die zweithöchste Reichweite seit ihrem Start im Herbst 2019.

Das ist um so bemerkenswerter als am Sonntagabend doch die hohen Temperaturen wohl die stärkste Konkurrenz fürs Fernsehen im Allgemeinen waren. Durch die insgesamt also eher etwas niedrigere TV-Nutzung stiegen die Marktanteile für den "Polizeiruf" um so höher: Beim Gesamtpublikum waren es herausragende 29,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin 19,2 Prozent. Auch beim jungen Publikum holte der Krimi damit noch den Tagessieg vor den "Avengers" bei ProSieben.

"Anne Will" konnte im Anschluss diesen Schwung nur sehr bedingt nutzen und kam mit im Schnitt 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht über mäßige 10,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,8 Prozent erzielt. Viele wechselten um 21:45 Uhr offenbar lieber zum ZDF, um sich im "heute-journal" auf den aktuellen Stand bringen zu lassen.

Das zählte im Schnitt nämlich 4,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während die "Traumschiff"-Wiederholung zuvor nur 3,47 Millionen Menschen ab 20:15 Uhr vor den Fernseher locken konnte. 14,3 Prozent Marktanteil bedeutete das für das "Traumschiff", starke 19,6 Prozent für das "heute-journal". Im Anschluss punktete das ZDF auch mit "Mord im Mittsommer": 2,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier zu, was 18,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. 5,2 Prozent waren es in der Altersgruppe 14-49. "Terra X History" schloss den Abend fürs ZDF erfolgreich mit im Schnitt 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab, der Marktanteil belief sich hier auf 14,1 Prozent.

Im Ersten wurde es nach "Anne Will" einstellig: Bei den "Tagesthemen" waren noch 1,59 Millionen Menschen vor dem Fernseher mit dabei, was einem Marktanteil von 9,6 Prozent entsprach, "ttt - titel thesen temperamente" erreichte mit 0,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch 6,2 Prozent, ehe sich noch 280.000 Personen die Verleihung des CIVIS Medienpreises am späten Abend anschauten. Mehr als 3,4 Prozent Marktanteil waren damit nicht zu holen.

Weil das ZDF beispielsweise auch am Vorabend schon erfolgreich unterwegs war: "Terra X: Afrika von oben" erzielte mit 3,08 Millionen Zsuchauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 16,1 Prozent, heimsten die Mainzer trotz des "Polizeirufs" die Tagesmarktführung ein. 13,2 Prozent waren es am Ende für das ZDF, 11,9 Prozent fürs Erste

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV