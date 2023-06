am 12.06.2023 - 09:41 Uhr

Vox schaffte es am Sonntagabend in die Top 5 der meistgesehenen Sendungen bei den 14- bis 49-Jährigen - allerdings nicht mit seiner Primetime-Sendung. Ab 20:15 Uhr zeigte der Sender eine weitere Promi-Ausgabe von "Hot oder Schrott" und kam damit nur auf unspektakuläre 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Deutlich mehr Menschen erreichte der Sender hingegen schon am Vorabend.

Dort lockte "Ab ins Beet! Die Gartensoap" 1,06 Millionen Menschen vor den Fernseher, was beim Gesamtpublikum für einen Marktanteil von 5,9 Prozent reichte, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar für hervorragende 10,6 Prozent. Für das Format war das der höchsten Marktanteil seit etwa drei Jahren. Zudem kann man sich bei Vox darüber freuen, dass sich "Traumhaus oder Luftschloss? Normal wohnen kann jeder" nach der ordentlichen Premiere in der vergangenen Woche nochmal auf nun 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte. Die Gesamt-Reichweite belief sich hier auf 0,72 Millionen Zusehende.

Bei Kabel Eins dürfte man unterdessen recht froh sein, dass "Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel-Putz-Challenge" nun über die Bühne gebracht wurde. Die vierte und letzte Folge erzielte zwar sogar den bislang höchsten Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - doch auch der lag nur bei 1,8 Prozent. Vergangene Woche wurden sogar nur 1,2 Prozent erreicht. Im Schnitt sahen 0,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Wie der gebrandete Name schon nahelegt, dürfte die Produktion zu großen Teilen von Henkel bezahlt worden sein - insofern schmerzen die schwachen Quoten vielleicht ein bisschen weniger.

Um 20:15 Uhr hielt sich Kabel Eins recht wacker, wenn man bedenkt, dass diesmal nur eine alte Folge von "Deutschlands größte Geheimnisse" zu sehen war. Mit 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte sie aber sogar einen höheren Wert als die neuen Folgen der vergangenen fünf Wochen im Schnitt. 0,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. "Abenteuer Leben am Sonntag" sorgte dann mit starken 6,3 Prozent Marktanteil ohnehin für einen erfolgreichen Tagesabschluss.

