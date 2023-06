Mit einem Filmklassiker hat Kabel Eins am Montagabend um 20:15 Uhr die komplette werbefinanzierte Konkurrenz düpiert. "Demolition Man" sicherte sich sehr starke 9,1 Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. 0,41 Millionen Menschen dieses Alters schauten im Schnitt zu, im Gesamtmarkt lag die ausgewiesene Reichweite bei 1,19 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Film das gefragteste TV-Angebot eines Privatsenders am Montagabend.

Somit kam der Film auch vor zwei Shows ins Ziel. RTL tischte das schon 2021 produzierte "The Wheel" auf; gegenüber der Vorwoche legte das von Chris Tall moderierte Ratespiel zwar leicht zu, mit nun 8,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen blieb die zweistündige Sendung aber dennoch vom üblichen RTL-Niveau entfernt. Die Reichweite stieg auf durchschnittlich 1,38 Millionen.



Somit war RTL aber klar erfolgreicher als Sat.1, wo eine alte "Gegenteilshow" auf keinen grünen Zweig kam. Nur 4,1 Prozent Marktanteil erzielte die Ausstrahlung ab 20:15 Uhr, eine halbe Million Menschen ab drei Jahren wurden gemessen. Noch schlechter präsentierte sich "Mein Mann kann" schließlich ab 23 Uhr und kurz vor Mitternacht. Der Doppelpack erreichte miserable 1,6 und 2,0 Prozent bei den Umworbenen.



Dafür drehte Sat.1 am frühen Nachmittag gewaltig auf. "Auf Streife" und "Klinik am Südring", zwei Formate, die der Sender derzeit nicht mehr produzieren lässt, kamen auf 14,4 und 13,7 Prozent Marktanteil. Das um 16 Uhr gestartete "Volles Haus! Sat.1 Live" holte zum Wochenstart im Schnitt nur 2,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Sat.1 sicherte sich somit 5,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und landete in den TV-Charts hinter Kabel Eins mit tollen 6,3 Prozent. RTL landete bei weniger guten 8,3 Prozent. An der Spitze lag das ZDF, das bei 14 bis 49 im Schnitt auf zwölf Prozent kam und auch den Gesamtmarkt mit 18,8 Prozent deutich dominierte.

