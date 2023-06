Nach der Bundesliga-Saison, nach dem DFB-Pokalfinale und den Endspielen in den UEFA-Wettbewerben stehen noch Länderspiele im Fußball-Kalender. Am Montag hat die deutsche Mannschaft gegen die Ukraine gespielt – die Partie endete letztlich mit einem 3:3. Angestoßen wurde das Match schon um 18 Uhr, das ZDF übertrug live und fuhr damit eine für ein DFB-Länderspiel ungewohnt niedrige Reichweite ein.

Die Partie sicherte sich im Schnitt nur 4,57 Millionen Fußballfans, der ermittelte Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren lag bei dennoch guten 27 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Liveübertragung auf 0,82 Millionen Zusehende und 27,6 Prozent. Bei den Jüngeren war das Spiel klar die meistgesehene Sendung, insgesamt landete man nur auf Rang zwei. Stärker gefragt war das ZDF bei allen dann ab 20:15 Uhr. Der Krimi "Die Toten vom Bodensee" kam im Schnitt auf 5,18 Millionen Zuschauende und überzeugte mit 22,8 Prozent. Am späteren Abend überzeugte der Film "The Commuter" mit über zwölf Prozent bei den Jüngeren und somit ungewohnt hohen Werten auf diesem Sendeplatz.



Im Ersten erreichte "Hirschhausen – Was von Corona übrig bleibt" sehr starke Quoten – insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen. Die 45 Minuten lange Reportage war mit 12,2 Prozent das gefragteste Programm in dieser Altersklasse ab 20:15 Uhr. 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu, insgesamt lag die gemessene Reichweite bei knapp 2,5 Millionen. Das nachfolgend gesendete "Hart aber fair", das sich mit dem Krieg in der Ukraine befasste, erreichte dann noch passable 9,6 Prozent insgesamt und gute 7,8 Prozent bei den Jüngeren.

Am späteren Abend, also ab kurz vor 23 Uhr, ging es im Ersten schließlich um "Die Welt der Saurier": Die rund 45 Minuten lange Produktion bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender 7,1 Prozent Marktanteil insgesamt, die Sehbeteiligung lag bei im Schnitt 910.000 Menschen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV