Erfolgreichster Sender beim jungen Publikum nach 20:15 Uhr ist am Dienstag RTL gewesen. Beim Blick auf die Reichweiten zeigt sich aber schon, dass es generell ein eher schwacher TV-Tag war. 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich das Bühnenprogramm "Fast Fertig" von Sascha Grammel an, für RTL reichte das zu guten 12,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die Reichweite bei 2,14 Millionen.

Gut geschlagen beim jungen Publikum haben sich auch die ARD-Serien: "Tierärztin Dr. Mertens" erreichte zur besten Sendezeit 9,3 Prozent Marktanteil, "In aller Freundschaft" kam danach ebenfalls auf gute 8,7 Prozent. Insgesamt spielten die beiden Serien natürlich in einer eigenen Liga: Angesichts von 3,80 und 4,09 Millionen Zuschauenden kann man beim Ersten sehr zufrieden sein, kein anderer Sender kam auf höhere Reichweiten, die Marktanteile lagen bei 17,5 und 18,0 Prozent.

"Fakt" fiel später im Ersten dann in den einstelligen Bereich beim Gesamtpublikum, 1,86 Millionen Zuschauende sorgten hier für 9,1 Prozent Marktanteil. Bei RTL gelang es Sascha Grammel derweil, einen Großteil des älteren Publikums zu halten. 2,11 Millionen Menschen sahen später am Abend noch "Sascha Grammel Unzensiert - Muskelkater in der Zunge", der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging trotzdem auf 8,2 Prozent zurück. "RTL Direkt" tat sich später mit 7,2 Prozent und einer Gesamtreichweite von 1,31 Millionen noch schwerer.

Bei ProSieben floppte auch in Woche zwei eine Wiederholung der Show "Wer ist das Phantom?". Nur 510.000 Menschen schalteten ab 20:15 Uhr ein und sorgten so bei den Jüngeren für 5,3 Prozent Marktanteil. "Teamwork - Spiel mit deinem Star" lag im Anschluss bei nicht viel besseren 5,6 Prozent. Schwer tat sich auch das ZDF in der Primetime: "Terra X History: Kampf um die Freiheit" kam auf nur 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was beim Gesamtpublikum zu 6,9 Prozent führte. Beim jungen Publikum waren 4,5 Prozent drin. Das "heute journal" ließ danach aber seine Muskeln spielen: Die Reichweite stieg auf beachtliche 3,26 Millionen und plötzlich lag auch der Marktanteil wieder bei sehr guten 15,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV