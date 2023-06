Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 16,6 Prozent hat das ZDF den Mittwoch abgeschlossen, kein anderer Sender kam auch nur in die Nähe dieses Werts. Zu verdanken hat das ZDF diesen Erfolg keinem bestimmten Format, vielmehr lief das gesamte Programm fast über den ganzen Tag hinweg fantastisch. Das trifft vor allem auf die Primetime zu: "Aktenzeichen XY" sicherte sich da mit 4,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Tagessieg, 21,6 Prozent Marktanteil waren die Folge. Und auch beim jungen Publikum gab es keinen Weg vorbei an Rudi Cerne: 820.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 17,9 Prozent.

Aber auch an anderen Stellen des Tages lief es für das ZDF überragend. "Notruf Hafenkante" und "SOKO Wismar" erzielten etwa schon am Vormittag mehr als 20 Prozent Marktanteil. Das gelang auch "Bares für Rares" am Nachmittag, 1,81 Millionen Menschen sahen sich die Sendung mit Horst Lichter an, das entsprach 22,1 Prozent Marktanteil. Die "Rosenheim-Cops" steigerten den Wert danach sogar noch auf 26,9 Prozent und eine weitere Folge "SOKO Wismar" holte ab 18 Uhr starke 21,4 Prozent.

Ein Wermutstropfen ist lediglich die Zeit vor der Primetime, wo "ZDFbesseresser" auf einem deutlich geringeren Quoten-Niveau lag. Mit 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,8 Prozent Marktanteil war die Sendung zwar längst kein Totalausfall, beim sonst so überragenden ZDF-Programm sticht dieser Ausrutscher nach unten dafür aber umso mehr ins Auge.

Gute Quoten in der Primetime erzielte derweil auch Das Erste: Mit der Komödie "Der Mann auf dem Baum" unterhielt man 2,75 Millionen Menschen, damit erzielte der Sender 12,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 4,6 Prozent allerdings nicht sehr gut. Am Vorabend erreichte "Gefragt - Gejagt" exakt zwei Millionen Zuschauende sowie 16,6 bei allen und 9,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Weil die "Rentnercops" am Vorabend, die Zeit nach 21:45 Uhr und auch sonst weite Teile der Daytime aber nur einstellige Werte holten, lag auch der Tagesmarktanteil nur bei 9,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV