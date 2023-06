RTL: "Der Preis ist heiß" schwächelt mittendrin

Der Primetime-Verlauf: Aktenzeichen XY ansteigend Der Fahndungsklassiker "Aktenzeichen XY" hat am Mittwochabend im ZDF wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt und auch während der etwa 90-minütigen Laufzeit eingesammelt. Ganz zum Ende stieg die Kurve dann nochmals rasant an. Das dürfte all diejenigen abbilden, die schon auf das "heute journal" warteten, das allerdings drei Minuten später als eingeplant begann. © AdScanner



"Der Preis ist heiß" hat hingegen über weite Strecken eine nicht wirklich solide Figur gemacht. Nach "GZSZ" schalteten einige weg, auch nach dem ersten Werbeblock kamen nicht alle, die die ersten Minuten des Retro-Formats sahen, zurück. Interessant zu beobachten ist aber, wie stark die Kurve ab etwa 21:40 Uhr anstieg. Das deutet daraufhin, dass so mancher Zuschauende von "Aktenzeichen" noch rüber zu RTL gewechselt ist. "Der Preis ist heiß" hat hingegen über weite Strecken eine nicht wirklich solide Figur gemacht. Nach "GZSZ" schalteten einige weg, auch nach dem ersten Werbeblock kamen nicht alle, die die ersten Minuten des Retro-Formats sahen, zurück. Interessant zu beobachten ist aber, wie stark die Kurve ab etwa 21:40 Uhr anstieg. Das deutet daraufhin, dass so mancher Zuschauende von "Aktenzeichen" noch rüber zu RTL gewechselt ist.

Der Vorabend-Verlauf: "Rentnercops" verfangen nicht

Ausbaufähig präsentierte sich das Zusammenspiel zwischen dem ARD-Quiz "Gefragt - gejagt" und dem Krimi "Rentnercops" am Mittwoch im Ersten. Nach dem Ratespiel schalteten viele weg und auch manche von denen, die anfangs noch dabei waren, gingen während der ersten 25 Minuten der Krimifolge verloren. Erst nach 19:15 Uhr legte die ARD-Serie langsam wieder etwas zu.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance führt

Keine allzu spannenden Bewegungen gab es am Mittwoch beim Daily Reach, also der Tagesnettoreichweite der großen Vermarkter. Die ersten beiden Plätze gingen an AdAlliance und Seven.One Media. Dort sind beide auch zu Hause, in aller Regel finden sie sich auf den jeweiligen Positionen. Rang drei sicherte sich das ZDFwerbefernsehen, das diesmal mit 15 Prozent zwei Prozentpunkte vor WBD ins Ziel kam.

© AdScanner

Werbe-Ranking: McDonalds > BurgerKing

Sowohl McDonalds als auch BurgerKing warben für ihre Angebote am Mittwoch fleißig im deutschen Fernsehen. Und während es zweifelsohne Geschmackssache ist, wo es nun besser schmeckt, lässt sich einwandfrei beantworten, wer im Werbe-Ranking diesmal die Nase vorne hatte: Das goldene M - es kam mit seiner Kampagne für die Chicken McNuggets nämlich auf knapp 119 XRP, was ein richtig starker Wert ist. Dafür setzte man aber auch viele Spots ein. Gebucht wurde im deutschen Fernsehen am Mittwoch 272 Mal. Burger King landete indes auf dem neunten Rang. Die Spots für die King's Selection generierten einen XRP in Höhe von rund 46 Punkten - geschaltet wurden allerdings auch nur 91 Spots.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.