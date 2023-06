Das "heute-show Spezial" mit Lutz van der Horst und Fabian Köster über die Deutsche Bahn aus der vergangenen Woche konnte seine Reichweite durch zeitversetzte Nutzung in der vergangenen Woche noch um 390.000 auf nun 2,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern. Besonders hoch war der Anteil zeitversetzter Nutzung dabei beim jungen Publikum, wo der Marktanteil noch um 3,9 Prozentpunkte auf 22,3 Prozent anzog.

Und auch das letzte "ZDF Magazin Royale" vor der Sommerpause konnte nochmal deutlich zulegen: Hier ging es um 0,36 auf 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Hier entfiel sogar fast der komplette Nachschlag - 340.000 von 360.000 - auf die Altersgruppe 14-49, der Marktanteil zog um gleich 7 Prozentpunkte auf 24,5 Prozent an. Fürs "ZDF Magazin Royale" war es letztlich der höchste Marktanteil seit der ersten Folge dieses Jahres Anfang Februar - trotz der gleichzeitig auch geringsten Gesamt-Reichweite, was sich damit erklärt, dass das "heute show Spezial" nicht ganz so viele Zuschauerinnen und Zuschauer anspülte wie sonst eine reguläre Folge der "heute-show".

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show spezial 09.06.

22:29 2,98

(+0,39) 16,1%

(+1,4%p.) 0,92

(+0,22) 22,3%

(+3,9%p.) ZDF Magazin Royale 09.06.

23:05 1,70

(+0,36) 11,0%

(+1,9%p.) 0,91

(+0,34) 24,5%

(+7,0%p.) Mord im Mittsommer 11.06.

22:14 3,12

(+0,19) 18,7%

(+0,5%p.) 0,21

(+0,03) 5,8%

(+0,6%p.) Polizeiruf 110: Paranoia 11.06.

20:15 7,42

(+0,18) 29,9%

(+0,1%p.) 1,04

(+0,05) 19,6%

(+0,4%p.) Death in Paradise 09.06.

20:15 0,83

(+0,18) 3,9%

(+0,7%p.) 0,10

(+0,02) 2,9%

(+0,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 08.06.

20:15 1,67

(+0,17) 7,7%

(+0,6%p.) 0,90

(+0,12) 19,2%

(+1,8%p.) In aller Freundschaft 06.06.

21:18 4,42

(+0,16) 18,4%

(+0,4%p.) 0,36

(+0,05) 7,1%

(+0,9%p.) Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz 05.06.

20:15 4,01

(+0,14) 16,0%

(+0,3%p.) 0,21

(+0,01) 3,7%

(+0,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 08.06.

18:50 2,01

(+0,14) 11,8%

(+0,6%p.) 0,24

(+0,04) 7,6%

(+0,8%p.) Nuhr im Ersten 08.06.

22:53 1,69

(+0,13) 11,3%

(+0,6%p.) 0,17

(+0,01) 4,7%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 05.06.-11.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zu Ende ging in der vergangenen Woche auch die elfte Staffel von "Death in Paradise" bei ZDFneo. Und auch hier ist der Anteil zeitversetzter Nutzung erstaunlich hoch. Die Reichweite legte nachträglich noch um 180.000 auf 0,83 Millionen zu, was den Marktanteil auf 3,9 Prozent beim Gesamtpublikum trieb. Das entsprach auch recht genau dem Schnitt, den die Serie in den letzten Wochen auf diesem Sendeplatz erreichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit endgültig gewichteten 2,9 Prozent Marktanteil am vergangenen Freitag ebenfalls gut aus.

RTL sucht man im Ranking der am stärksten von zeitversetzter Nutzung profitierenden Sendungen diesmal vergeblich. Dafür kann man sich in Unterföhring freuen, dass das Halbfinale von "Germany's Next Topmodel" nachträglich noch auf 19,2 Prozent Marktanteil zulegen konnte, den hächsten Wert seit April. Und "The Taste" steigerte sich mit dem Halbfinale in Sat.1 auch noch um 1,4 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe 14-49.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 09.06.

23:05 1,70

(+0,36) 11,0%

(+1,9%p.) 0,91

(+0,34) 24,5%

(+7,0%p.) heute-show spezial 09.06.

22:29 2,98

(+0,39) 16,1%

(+1,4%p.) 0,92

(+0,22) 22,3%

(+3,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 08.06.

20:15 1,67

(+0,17) 7,7%

(+0,6%p.) 0,90

(+0,12) 19,2%

(+1,8%p.) Lenßen übernimmt 07.06.

18:00 0,45

(+0,03) 3,7%

(+0,2%p.) 0,07

(+0,03) 3,9%

(+1,4%p.) The Taste 07.06.

20:15 0,90

(+0,13) 4,4%

(+0,5%p.) 0,35

(+0,07) 8,3%

(+1,4%p.) Das perfekte Dinner 09.06.

18:59 0,79

(+0,04) 4,8%

(+0,1%p.) 0,21

(+0,04) 7,9%

(+1,3%p.) AEW: Dynamite 11.06.

23:15 0,11

(+0,04) 1,3%

(+0,5%p.) 0,03

(+0,02) 1,8%

(+1,2%p.) Das perfekte Dinner 08.06.

18:59 0,99

(+0,05) 5,4%

(+0,2%p.) 0,27

(+0,05) 8,0%

(+1,2%p.) Markus Lanz 07.06.

23:13 1,64

(+0,08) 14,8%

(+0,4%p.) 0,23

(+0,04) 8,7%

(+1,2%p.) 9-1-1: Lone Star 05.06.

23:09 0,44

(+0,08) 3,6%

(+0,5%p.) 0,19

(+0,04) 7,0%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 05.06.-11.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV