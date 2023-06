"Berlin - Tag & Nacht" hat am Freitag die besten Quoten seit vielen Jahren eingefahren, konkreter gesagt: Seit Oktober 2019, damals lief es noch besser als jetzt. Die tägliche Serie kam am Freitag auf 250.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren - und damit übrigens so viele wie RTL in der Primetime. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei sehr guten 8,9 Prozent. Insgesamt sahen 360.000 Menschen zu.

Anhand von "Berlin - Tag & Nacht" kann man aber auch sehr gut ablesen, wie sehr sich das Nutzungsverhalten im linearen Fernsehen mittlerweile verschoben hat. Das letzte Mal, dass RTLzwei mit der Serie auf einen noch höheren Marktanteil kam, eben damals im Oktober 2019, als man 9,1 Prozent holte, waren dafür noch 610.000 Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren nötig. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn wir im Jahr 2023 über TV-Marktanteile sprechen.

Für RTLzwei war der Freitag aber auch in anderer Hinsicht ein guter Tag: Denn auch die zwei anderen Serien liefen richtig gut. "Köln 50667" erreichte 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das ist der beste Wert seit rund einem Monat. Und davor erzielte "B:Real - Echte Promis, Echtes Leben" mit 5,2 Prozent einen Bestwert, hier sahen im Schnitt 130.000 Menschen zu.

Weniger gute Nachrichten gab es dagegen bei Sat.1: "Volles Haus" verabschiedete sich am Freitag mit gewohnt schwachen 2,8 Prozent in eine zweiwöchige Sommerpause. Ab dem kommenden Montag sind voraufgezeichnete Ausgaben der Sendung zu sehen, ab Juli wechselt dann die Produktionsfirma - und hat viel zu tun, um das Format endlich erfolgreich zu machen (DWDL.de berichtete). Eine Folge von "Lenßen übernimmt" lag dafür am Vorabend bei guten 7,2 Prozent, die Werte der anderen drei Episoden schwankten allerdings zwischen 3,1 und 5,7 Prozent.

Doch noch einmal kurz zurück zu RTLzwei, wo es auch in der Primetime ziemlich gut lief. Der Film "21 Jump Street" unterhielt zur besten Sendezeit 530.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe waren für den Sender damit 7,2 Prozent Marktanteil drin. "Criminal Squad" schwächelte danach aber mit nur noch 4,3 Prozent. Der Tagesmarktanteil von RTLzwei lag am Freitag bei 5,2 Prozent und damit deutlich über dem, was der Sender sonst in den letzten Wochen und Monaten erzielt hat.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV