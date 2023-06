Primetime-Verlauf: Das ZDF ein Strich in der Landschaft

Kurz vor dem Beginn des Freundschaftsspiels zwischen der DFB-Elf und Polen sammelte Das Erste immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Die AdScanner-Verlaufsgrafik zeigt, dass mehr oder weniger bis zur Halbzeit immer neue Menschen in den gemessenen Vodafone-TV-Haushalten zugeschaltet haben. Das ZDF zeigte sich dagegen sehr konstant, wer einmal "Die Chefin" eingeschaltet hatte, blieb auch bis zum Ende dran. Das Fußballspiel sammelte in Halbzeit zwei weitere Fans an - erst zum Abpfiff wurde der Peak erreicht. Sie alle sahen die knappe Niederlage des deutschen Teams.

© AdScanner

Vorabend-Verlauf: Vox auf dem Weg nach oben

Während andere Sender, allen voran RTL, das ZDF und Das Erste, am Vorabend immer wieder große Ausschläge nach oben und unten haben, zeigt die Verlaufskurve von Vox am Freitag konstant nach oben. Auch hier gibt es, bedingt durch die Werbepause, immer mal ein paar kleine Rücksetzer, aber im Prinzip sammelt der Sender konstant neue Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Kein Fußball-Effekt

Trotz der Tatsache, dass im Ersten das reichweitenstarke Fußball-Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu sehen war, konnte ARD Media in Sachen Werbereichweite davon nicht spürbar profitieren. Der Vermarkter erreichte 8 Prozent der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte, das ZDF Werbefernsehen lag bei 14 Prozent und auch WBD (13 Prozent) und El Cartel (9 Prozent) lagen vor ARD Media. Ganz vorne thronte einmal mehr die Ad Alliance mit 36 Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: McD weiter enteilt

Schon in den vergangenen Tagen war McDonalds mit einer Kampagne für seine Chicken McNuggets der mit Abstand stärkste Werbekunde im Fernsehen - und auch am Freitag lag man weit vor der Konkurrenz. 258 Spots liefen und warben für das Produkt, das entsprach einer Brutto-Reichweite in Höhe von 116,46 XRP. Edeka kam auf Platz zwei nur auf 70,71 XRP, hatte mit 153 Spot-Ausstrahlungen aber auch deutlich weniger Werbung im Einsatz. Dass der Sommer kommt, zeigt übrigens auch Ferrero, die 52 Spots für für die Küsschen-Spezialsorte "a la Stracciatella" schaltete - und das vorwiegend auf Sendern mit einer hohen Reichweite. So kam man auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 40,75 XRP.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.