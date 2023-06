Vox räumte am Samstagabend seine Primetime mal wieder für eine vierstündige XXL-Doku frei, diesmal zum Thema "Der Hype ums Kind - Wenn sich alles um den Nachwuchs dreht". Das Interesse daran war allerdings begrenzt: Im Schnitt sahen sich 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung an, das waren weniger als halb so viele wie direkt zuvor "Der Hundeprofi - Rütters Team" verfolgt hatten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf nur 1,9 Prozent.

In der klassischen Zielgruppe blieb die Doku mit einem Marktanteil von 5,0 Prozent ebenfalls blass, bei den 14- bis 59-Jährigen - das ist ja die Altersgruppe, die man bei RTL Deutschland nach eigenem Bekunden nun eigentlich betrachtet - wurden nur 3,6 Prozent Marktanteil erzielt. Immerhin: Dank des nächtlichen "Medical Detectives"-Marathons waren die Marktanteile ab 2 Uhr dann wieder zweistellig - sowohl bei den 14- bis 49-, wie auch den 14- bis 59-Jährigen.

Zufrieden mit dem Samstagabend dürfte man bei RTLzwei sein. Dort wurde samstags zuletzt nochmal das Nackt-Dating "Adam sucht Eva" wiederholt - und nach zuletzt ziemlich mageren Quoten holten die letzen beiden Folgen nun nochmal Marktanteile von 4,2 und 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Trotz Wiederholung lag das Format damit über dem Senderschnitt. 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten zum Finale eingeschaltet. Danach steigerten sich drei Folgen von "Exclusiv - Die Reportage" sogar auf bis zu 7,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Für Kabel Eins ließ sich der Samstag wie üblich erst mau an, doch die Quoten von "9-1-1: Notruf L.A." stiegen im Verlauf wieder Stück für Stück an. Hatte es um 20:15 Uhr nur für 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gereicht, so wurden zwei Stunden später schon 4,1 Prozent erzielt, nach 23 Uhr sogar 6,6 Prozent. Dieser Aufwärtstrend hielt auch nach Mitternacht bei "Hawaii Five-0" an, das nach 1 Uhr 8,7 Prozent erzielte, ehe "9-1-1" noch eine Stunde später sogar über 12 Prozent Marktanteil erzielte.

Ein starker Samstagabend war es unterdessen für Tele 5: Am Vorabend kam schon "Relic Hunter - Die Schatzjägerin" mit 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf Marktanteile von 2,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Primetime erreichte der Zweiteiler "Schiffbrüchig" dann im Schnitt 370.000 Menschen, und Marktanteile von zunächst 2,0 und dann 2,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 1,0 und 1,5 Prozent drin. Nach Mitternacht stieg der Marktanteil dann mit "Arctic Blast - Wenn die Welt gefriert" weiter auf 3,5 Prozent beim Gesamtpublikum. 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier insgesamt erreicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV