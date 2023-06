Mit einem Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen in Höhe von 4,7 Prozent war es ein recht ordentlicher Tag für Kabel Eins. Und blickt man nur auf die Primetime, hätte es sogar noch durchaus mehr werden können, mit der Rückkehr von "Yes, we camp!" erzielte der Sender nämlich ziemlich gute Quoten. 810.000 Menschen schalteten zur besten Sendezeit ein, 360.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 6,7 Prozent - besser lief es für die Reihe überhaupt noch nie.

Von dem starken Vorlauf profitierte im Anschluss auch "Abenteuer Leben am Sonntag" spürbar, das es auf 6,5 Prozent Marktanteil brachte. Das ist einer der besseren Werte, den die Sendung in diesem Jahr eingefahren hat. Aber es gab eben auch die andere Seite der Medaille: Der Start in die neue Staffel von "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen" missglückte am Vorabend völlig. Nur 350.000 Menschen schalteten ein, in der Zielgruppe wurden 2,7 Prozent Marktanteil gemessen, beides sind Tiefstwerte für das Format, das im vergangenen Jahr im Schnitt noch rund viereinhalb Prozent geholt hatte.

RTLzwei tat sich derweil in der Primetime sehr schwer: Mit dem Film "Die Braut, die sich nicht traut" versammelte der Sender lediglich 550.000 Menschen vor den TV-Geräten, beim jungen Publikum wurden nur 3,4 Prozent gemessen. "The Strangers" sorgte mit einem starken Genrebruch im Anschluss dafür, dass der Marktanteil weiter auf nur noch 1,4 Prozent sank.

Und so blieb RTLzwei am Sonntag bei nur 3,6 Prozent Tagesmarktanteil hängen, Nitro war mit seinen 3,0 Prozent gar nicht mehr so weit entfernt. Mit den "CSI"-Serien lief es ab 20:15 Uhr auch ziemlich gut, zu Beginn waren mit dem Ableger aus Miami zwar nur 1,5 Prozent drin, New York steigerte sich danach aber direkt auf 2,6 Prozent. Für die weiteren Folgen ging es danach kontinuierlich nach oben, in der Spitze wurden nach Mitternacht 9,0 Prozent gemessen. Und auch zwei "A-Team"-Folgen glänzten am Vorabend mit jeweils 3,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV