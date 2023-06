Montag. 4,8 Prozent standen am Ende bei den klassisch Umworbenen auf dem Papier und es hätten sogar noch mehr sein können, wäre da nicht die Nachmittagsschiene gewesen, die sich reichlich schwer tat. Wiederholungen der "Geissens" kamen teilweise auf weniger als ein Prozent Marktanteil. Das hat es ein bisschen verhagelt, nichts desto trotz aber feierte RTLzwei am Montag sehr schöne Erfolge. Eine neue Folge von "Bella Italia – Camping auf Deutsch" kam zur besten Sendezeit auf die stärkste Zielgruppenquote seit der ersten Folge, die im Jahr 2021 ausgestrahlt wurde. 7,8 Prozent Marktanteil wurden erzielt - somit platzierte sich das Format vor RTLs "The Wheel". Die Gesamtreichweite kletterte gegenüber der Folge zuvor leicht auf nun 800.000.

Mit 5,1 und 4,9 Prozent schlossen sich auch Wiederholungen der Vorabendproduktion "Von Hecke zu Hecke" mit guten Werten an. Und am Vorabend glänzten die beiden Dailys. "Berlin – Tag & Nacht" kam bei den klassisch Umworbenen auf herausragende 8,8 Prozent. Schon am Freitag hatte die Serie mit dem besten Ergebnis seit mehreren Jahren aufhorchen lassen. Am Montag nun stieg die lineare Gesamtreichweite auf rund 440.000 Fans. Und auch das zu Jahresbeginn umgebaute "Köln 50667" ließ aufhorchen.



Ab kurz nach 18 Uhr sicherte sich die Serie 5,3 Prozent, das war das viertbeste Ergebnis dieses Jahres. 0,23 Millionen Personen ab drei Jahren schauten die Produktion. Kabel Eins tat sich am Vorabend derweil ziemlich schwer. "Achung Kontrolle!", das um kurz vor 19 Uhr an den Start ging, musste sich letztlich mit 2,5 Prozent zufrieden geben, "Mein Lokal, dein Lokal" holte zuvor 4,2 Prozent. Besser sah es dann in der Primetime aus, in der Kabel Eins mit dem Film "Safe House" auf 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und gesamt auf 1,05 Millionen Zusehende kam.

Den Tagessieg krallte sich derweil das ZDF mit der Krimiwiederholung "Ein Mädchen wird vermisst": Durchschnittlich 5,51 Millionen Zuschauende ergaben starke 24,6 Prozent Marktanteil bei allen, bei den Jüngeren betrug die Quote acht Prozent. 20,6 Prozent bei allen hielt das nachfolgende "heute journal" mit 4,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Somit lag das ZDF abends weit vor dem Ersten, wo "Zimmer frei? Die Baukunst der Spechte" und "Hart aber fair" auf weniger als zwei Millionen Zusehende kamen und 8,9 sowie 8,5 Prozent Marktanteil insgesamt verbuchten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV