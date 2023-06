8,4 Prozent Tagesmarktanteil reichten RTL am Montag, um sich den Sieg in der klassischen Zielgruppe zu sichern. Quotentreiber beim Marktführer waren "Punkt Zwölf" mit diesmal 15 Prozent, sowie "RTL Aktuell" und "GZSZ" mit um die 14 Prozent. Abends lief es für den Sender nicht gut. So tat sich "The Wheel" auch diese Woche schwer: Mit 7,4 Prozent kam RTL sogar hinter RTLzwei ins Ziel. 1,11 Millionen Menschen sahen die Rateshow.

Gar nicht funktioniert hat indes die Wiederholung der "Gegenteilshow" um 20:15 Uhr – mit 3,3 Prozent lief es richtig schlecht und auch "Mein Mann kann" konnte ab 23 Uhr keine Impulse setzen (3,9%). Somit landete Sat.1 abends weit hinter den US-Serien von ProSieben. Dort kam "Grey's Anatomy" auf 6,5 Prozent, "Seattle Firefighters" auf 8,1 Prozent und ein "9-1-1: Lone Star"-Doppelpack sicherte sich 7,6 und 6,7 Prozent.

Bei Vox verbuchte "Job Switch" Einbußen. Trotz schwächelnder Mitbewerber ging es für das Vox-Format wieder nach unten. Nur rund 410.000 Menschen interessierten sich für die zweistündige Ausstrahlung, bei den Umworbenen wurden 4,1 Prozent Marktanteil ermittelt – zu wenig. Erst "Goodbye Deutschland" zeigte am späteren Abend, was möglich ist. Die Auswanderer legten auf im Schnitt 0,52 Millionen Zuschauende zu, sie ließen die Quoten auf 7,6 Prozent steigen. Förmlich explodiert sind sie dann nachts. Nach 2:20 Uhr holte das True-Crime-Format "Medical Detectives" selbst für eigene Verhältnisse überragende 25,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV