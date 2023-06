Der Primetime-Verlauf: Kleiner Knick zum zweiten Gegentor

Man kann nicht gerade sagen, dass die jüngste Testspiel-Runde für die deutsche Nationalmannschaft rund ein Jahr vor Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land aus sportlicher Sicht gut verlief. Insofern ist es ja zumindest bemerkenswert, dass die Reichweiten noch immer hoch sind. Der Verlauf in den rund eine Million Vodafone-Haushalten, deren Nutzung in den AdScanner-Zahlen abgebildet wird, zeigt über den Abend eine zunächst kontinuierlich ansteigende Reichweite. Als nach 80 Minuten dann allerdings das zweite Gegentor fiel und damit die nächste Niederlage so gut wie besiegelt schien, schalteten einige Leute ab. Der Rückgang ist keineswegs dramatisch, er unterbricht aber trotzdem deutlich sichtbar den vorherigen Aufwärtstrend.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Starkes Zusammenspiel am Vox-Vorabend

Wie gut oder schlecht nacheinander laufende Sendungen zueinander passen, lässt sich im Quotenverlauf auch immer recht deutlich an den vorhandenen Ausschlägen rund um den Sendungswechsel ablesen - bzw. dem Fehlen ebendieser. So zeigt die Kurve bei Vox beispielsweise einen recht kontinuierlichen Aufwärtstrend über "First Dates" und "Die perfekte Minute" hinweg - offenbar gibt's also eine große Überschneidung bei der erreichten Zielgruppe.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Fußball-Boost für die Ad Alliance

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Der Dienstag wurde ganz eindeutig vom RTL-Vermarkter Ad Alliance dominiert - was freilich nicht allzu sehr überrascht: Die Länderspiel-Übertragung dominierte den Abend, beschert RTL hervorragende Quoten und machte der Konkurrenz dementsprechend das Leben um so schwerer.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Check24 und Ergo punkten mit Sponsoring

Die massive Kampagne für die Chicken McNuggets hielt auch am Dienstag weiter an, McDonald's dominiert das Werberanking weiterhin mit riesigem Vorsprung, gefolgt von Dauerbrenner C&A, der in diesem Jahr erstaunlich ausdauernd eine reichweitenstrke Kampagne fährt. Dass Check24 und Ergo im AdScanner-Bruttoreichweitenranking die Plätze 3 und 4 ergattern konnten, liegt einzig an den Sponsoring-Hinweisen bei der RTL-Fußball-Übertragung.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.