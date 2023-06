Was wurde die ARD nicht schon verlacht für "Brennpunkt"-Ausgaben, die sich mit dem Thema Wetter beschäftigt haben. Meist erzielten aber genau diese Ausgaben hohe Quoten. Genau so war es nun auch bei einem "RTL Aktuell"-Spezial bei der privaten Konkurrenz. Die zur besten Sendezeit eingeschobene Sondersendung ("RTL Aktuell: Hitze, Dürre, Unwetter - Was bringt der Sommer?") erreichte 2,15 Millionen Zuschauende, 770.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Keine andere Sendung erreichte am Mittwoch beim jungen Publikum eine höhere Reichweite.

Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag für das "RTL Aktuell"-Spezial bei starken 18,8 Prozent, davor holte auch schon "GZSZ" sehr gute 16,9 Prozent. Die tägliche Serie erreichte übrigens exakt die gleiche Reichweite wie die Sondersendung in der Primetime: 2,15 Millionen Menschen sahen zu.

Mit dem eigentlichen Primetime-Programm, einer neuen Ausgabe von "Der Preis ist heiß" musste RTL dann schließlich kleinere Brötchen backen. Hier sahen ab 20:30 Uhr im Schnitt 1,69 Millionen Menschen zu, 450.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Damit war RTL nach wie vor der erfolgreichste Sender nach 20:15 Uhr, der Marktanteil fiel aber dennoch auf 10,6 Prozent. "Stern TV" tat sich im Anschluss mit 9,2 Prozent noch etwas schwerer.

Ebenfalls auf Shows zur besten Sendezeit setzten ProSieben und Sat.1, hier waren allerdings nur Wiederholungen zu sehen. ProSieben erreichte mit einer mehr als fünfstündigen "Schlag den Star"-Ausgabe 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe wurden 7,8 Prozent Marktanteil gemessen. In Sat.1 kam "Kühlschrank öffne dich! Das Duell der Kochprofis" nur auf 6,0 Prozent, die Reichweite lag aufgrund der deutlich kürzeren Laufzeit bei 660.000. Zwei Ausgaben von "Doppelt kocht besser" lagen danach bei 2,7 und 2,4 Prozent und somit im tiefroten Bereich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV