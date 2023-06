"Sturm der Liebe" ist aktuell das einzige Format am Nachmittag des Ersten, das halbwegs solide Quoten einfährt. Am Mittwoch sahen sich 970.000 Menschen die neueste Ausgabe der Serie an, damit waren für den Sender 10,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Das ist kein durchschlagender Erfolg, aber immerhin ein sehr ordentliches Ergebnis - in einem ziemlich schwierigen Umfeld.

Seitdem "Rote Rosen" pausiert, sind nämlich die Quoten auf dem Sendeplatz um 14:10 Uhr deutlich geschrumpft: Auch am Mittwoch sorgten 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei den "Haustierprofis" nur für schwache 6,5 Prozent. Und auch nach dem kurzen Aufbäumen durch "Sturm der Liebe" ging es schnell bergab. "Verrückt nach Meer" unterhielt lediglich 570.000 Menschen, das entsprach 6,1 Prozent. Erst "Brisant" konnte den Marktanteil dann wieder auf 11,6 Prozent steigern, "Gefragt - Gejagt" war mit 15,7 Prozent ohnehin gewohnt erfolgreich.

Auch in der Primetime lag Das Erste am Mittwoch auf einem halbwegs soliden, aber keineswegs überragenden Niveau. Mit der Wiederholung der Komödie "Vorsicht vor Leuten" erreichte man lediglich 2,25 Millionen Menschen sowie 10,6 Prozent Marktanteil. Der Unterschied zum ZDF war eklatant: Dort erreichte "Die Toten von Salzburg - Schattenspiel" mehr als doppelt so viele Zuschauende, konkret waren es 5,09 Millionen. Damit lag das ZDF am Mittwoch weit vor allen anderen Sendern, auch der Marktanteil in Höhe von 24,0 Prozent ist ein starkes Statement.

Und während Das Erste am Nachmittag nahezu überall Probleme hat, weiß das ZDF vermutlich nicht einmal, wie man das Wort Probleme buchstabiert. "Die Küchenschlacht" erzielte 17,9 Prozent Marktanteil, "Bares für Rares" lag bei 21,7 Prozent und die "Rosenheim-Cops" holten sogar 27,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV