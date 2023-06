Es ist ein ungewohntes Bild beim Blick auf die Verteilung der Tagesmarktanteile in der klassischen Zielgruppe. Vox hat sich am Donnerstag die Spitzenposition geangelt, an einem Tag, an dem kein Sender auf zweistellige Werte kam. Dennoch: Für Vox sind die generierten 9,4 Prozent ein außerordentlicher Erfolg. Weniger berauschend lief es da schon für RTL, der eigentliche Marktführer landete rund einen Prozentpunkt dahinter. Angetrieben wurde Vox neben einer guten Daytime von einem starken Abendprogramm.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV