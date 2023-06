Der Primetime-Verlauf: "Sat.1 Spezial" trägt nur bedingt über die Werbung

Rund um Schnäppchen-Urlaubsziele drehte sich ein "Sat.1 Spezial" am Donnerstagabend - und wer einschaltete, fand das Gesehene zunächst offenbar auch interessant. Bei leicht steigender Tendenz verlief die Kurve sehr stabil, aber nur bis zum ersten Werbebreak. Nach 20:45 Uhr schaffte es das "Sat.1 Spezial" nicht mehr auf die Ergebnisse vom Anfang. Ähnliches gilt auch für den Film "Weil wir Champions sind", der im RTL-Programm wiederholt wurde. Er hatte am Ende weniger Zuschauende als am Anfang. Klar bergab ging es für RTL dann erst mit Start der Infoprogramme um 22:15 Uhr, also mit "RTL Direkt".

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: U21 hatte am Ende die meisten Zuschauenden

Das in Sat.1 zwischen 18 und kurz vor 20 Uhr übrigene EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat nach und nach Fans eingesammelt. Kurz vor dem Schlusspfiff schauten dann die meisten zu. Interessant ist: Direkt danach sackte die Reichweite von Sat.1 ein gutes Stück ab, nur um dann prompt wieder zu steigen: ":newstime" sammelte also wieder Publikum ein, das während der Werbepausen bis 20:15 Uhr dann aber wieder von dannen zog. Konstant gehalten wurde das Publikum nach 18 Uhr übrigens von der ZDF-"Soko", die donnerstags immer in Stuttgart ermittelt.

© AdScanner

Daily Reach der TV-Vermarkter: SOM verkürzt Abstand

Seven.One Media legte am Donnerstag auf 33 Prozent zu und verkürzte somit den Abstand auf das führende AdAlliance ein bisschen. AA kam im Schnitt auf 38 Prozent. Was ist der Daily überhaupt? Er gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© AdScanner

Werbe-Ranking: McDonalds weiter vorn

Die reichweitenstärkste Kampagne im deutschen Werbefernsehen kam auch am Donnerstag von McDonalds, wenngleich der gemessene XRP-Wert wieder unter die Marke von 100 fiel. Lidl war - mit deutlich weniger eingesetzten Spots - auf den Fersen, kam mit Spots für seine aktuellen Angebote aber nur auf rund 70 Punkte. Mit Rewe folgte zudem ein weiterer Lebensmittelhändler direkt auf dem dritten Rang.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.