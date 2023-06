Mit 14,4 Prozent Tagesmarktanteil lief der Freitag für das ZDF einmal mehr gut – Das Erste ließ man klar hinter sich. Die blaue Eins landete bei nur 10,7 Prozent. In erster Linie waren es Krimis, die dem Zweiten einen Quotenpush gaben. Tagsüber etwa die gewohnt brillante "Rosenheim-Cops"-Wiederholung mit 25,5 Prozent oder die "SOKO Linz" mit diesmal 21,3 Prozent. Zur besten Sendezeit kam eine Wiederholung von "Die Chefin" auf tolle 22 Prozent Marktanteil. 4,77 Millionen Menschen sahen den 60 Minuten langen Krimi – er war zugleich das meistgesehene Programm des Tages. "Letzte Spur Berlin", gezeigt ab 21:15 Uhr, holte dann noch 3,81 Millionen Zusehende und schöne 17,7 Prozent. Bei den Jüngeren hatten beide Formate mehr oder weniger Luft nach oben: 6,2 und 4,9 Prozent wurden ermittelt.

Etwas anders sah es nach 22:30 Uhr aus. Dem neuen Comedy-Format "Wir sind die Meiers", das auch in den kommenden Wochen die "heute show" vertreten wird, fehlte das ältere Publikum. Mit Blick auf den Gesamtmarkt erreichte der Neustart nur 1,43 Millionen Zusehende und 7,9 Prozent. Der ab 22:50 Uhr gezeigte "ZDF Comedy Sommer" erreichte dann im Schnitt sogar nur 1,09 Millionen Menschen (6,8%). Bei den 14- bis 49-Jährigen sah die Welt mit 6,4 und insbesondere 7,4 Prozent während des "Comedy Sommers" schon leicht freundlicher aus.



Eine gute Figur gab Das Erste zur besten Sendezeit ab: Der 90-Minüter "Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück" sicherte sich 2,95 Millionen Zusehende, das waren 13,6 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Jüngeren wurden etwas mehr als acht Prozent gemessen. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass der Film die fünftbeste Reichweite des Freitags hatte. Demnach: Nur vier Formate erreichten über drei Millionen Zusehende.



Niedrige Gesamtreichweiten generierte indes die ZDFneo-Serie "Suspect", deren Marathon-Programmierung am Freitagabend ab kurz nach 23:30 Uhr startete. Auf 0,18 Millionen Fans kam die erste Folge, im Laufe der weiteren Zeit fielen die Reichweiten aber unter 0,1 Millionen. Immerhin näherten sich die Quoten in beiden interessanten Gruppen nachts der 2-Prozent-Marke an.

Stark präsentierte sich übrigens auch Nitro in der Primetime, wo etwa eine ab kurz nach 21 Uhr gesendete Folge von "Medical Detectives" etwas mehr als drei Prozent Marktanteil bei den Umworbenen generierte. Gegen Mitternacht stiegen die Quoten des True-Crime-Formats dann sogar auf mehr als viereinhalb Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV