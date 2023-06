am 24.06.2023 - 10:53 Uhr

Der Primetime-Verlauf: Starke "Chefin"

Während die vom ZDF gezeigte Wiederholung des Krimis "Die Chefin" ihr Publikum gut hielt und im Verlauf der 60 Minuten sogar noch leicht ausbaute, gelang das dem Format "Letzte Spur Berlin" nicht. Der 45 Minuten lange ZDF-Krimi gab Stück für Stück nach - nach oben gingen die Werte sprunghaft dann gegen 21:45 Uhr, als der ARD-90-Minüter im Ersten zu Ende war. Offenbar wechselten einige vom Ersten rüber zum Zweiten, vielleicht auch schon, um bereit zu sein für das freitags immer um 22 Uhr startende "heute journal". ProSieben hielt sein Publikum mit einem "James Bond"-Film sehr gut und hatte gegen Ende sogar mehr Zusehende als am Anfang.

Der Vorabend-Verlauf: Vox-"Dinner" sammelt Publikum ein

Ein Publikumsmagnet war am Freitag die Vox-Vorabendsendung "Das perfekte Dinner", das im Verlauf seiner rund 75 Minuten zahlreiche Zuschauende einsammelte. Nach Werbepausen, etwa gegen 20 Uhr, kamen die Fans wieder sehr schnell zurück zum Programm.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Geteilter dritter Rang

Das ZDFwerbefernsehen und Warner Bros. Discovery teilten sich mit jeweils 14 Prozent Daily-Reach den dritten Rang. Stärker unterwegs waren am Freitag AdAlliance, das sich auch diesmal den ersten Platz nicht nehmen ließ und Seven.One Media auf Position zwei. Der Daily-Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: McDonalds weiter vorn

Mit Blick auf die Top5 waren es sowohl McDonalds als auch die Deutsche Postcode Lotterie, die sehr viele Ausstrahlungen ihrer Spots ins Rennen schickten und über Masse Reichweite generierten. McDonalds landete, wie schon an den Tagen zuvor, auf dem ersten Rang, die Lotterie wurde Fünfter. Etwas abgespeckt hat indes C&A, das sich mit 90 Ausstrahlungen und knapp 56 XRP auf Platz neun hielt.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.