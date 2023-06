Nachdem die Kabel Eins-Dokusoap "Yes, we camp" in den vergangenen Jahren zwar solide, aber wenig spektakuläre Quoten erzielt hatte, tut der frühere Start bereits im Juni dem Format nun offenbar ziemlich gut. Nachdem zum Staffelauftakt in der vergangenen Woche bereits ein Marktanteils-Bestwert aufgestellt worden war, konnte dieser in Woche 2 sogar nochmal übertroffen werden.

So stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf nun 7,2 Prozent, insgesamt hatten im Schnitt 0,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, nochmal 50.000 mehr als in der vergangenen Woche. Von diesem Vorlauf profitierte auch "Abenteuer Leben am Sonntag", das sich im Anschluss mit 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf einen Jahresbestwert steigern konnte. 0,53 Millionen Menschen sahen hier im Schnitt zu.

Doch so gut es in der Primetime lief, so ernüchternd sah es am Vorabend aus: "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen" blieb wie auch schon in der vergangenen Woche bei schwachen 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen und kann damit weiter nicht an das gute Quotenniveau des vergangenen Jahres anknüpfen. Immerhin: Die Gesamt-Reichweite zog vom Tiefstwert der vergangenen Woche um 80.000 auf 0,43 Millionen an.

Mehr Grund zur Freude hat man beim Blick auf den Vorabend bei Vox: "Traumhaus oder Luftschloss? - Normal wohnen kann jeder" steigerte sich dort mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen neuen Bestwert, 0,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Danach war auch "Ab ins Beet! Die Garten-Soap" mit 8,2 Prozent Marktanteil recht gut unterwegs. Bei den 14- bis 59-Jährigen kamen die beiden Sendungen auf Marktanteile von 7,3 und 7,2 Prozent und lagen damit ebenfalls klar überm Soll: Der Vox-Jahresschnitt beträgt in dieser Altersgruppe bislang 6,2 Prozent. "Hot oder Schrott - Promi Spezial" bleib blieb in der Primetime dann blass: 6,8 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 4,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. 0,61 Millionen Menschen sahen im Schnitt insgesamt zu.

Bei RTLzwei sah es sowohl am Vorabend als auch in der Primetime schlecht aus. "Mein neuer Alter" erzielte nur 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Grip - Das Motormagazin" war danach mit 3,1 Prozent Marktanteil ebenfalls im roten Bereich. Am Abend lief dann auch der Film "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" mit 2,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe schwach. Zumindest für einen kurzen Höhepunkt sorgte aber am Nachmittag "Dragon Ball": Die Anime-Serie konnte die Marktanteile auf bis zu 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV