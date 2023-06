Vor einigen Monaten wurde die ZDF-Sendung "Die Küchenschlacht" 15 Jahre alt – und im 16. Jahr gibt es richtig etwas zu feiern. Am Montag lief die mit Blick auf die Gesamtquoten stärkste Sendung bisher. Ab 14:15 Uhr kam die Sendung, in der Nelson Müller "den Spitzenkoch" suchte auf äußerst starke 20,6 Prozent Marktanteil. Überhaupt erst zwei Sendungen zuvor waren auf 20 Prozent oder etwas mehr gekommen. Der bisherige Rekord wurde im November 2022 aufgestellt. 1,58 Millionen Menschen schauten nun am Montagnachmittag zu, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit achteinhalb Prozent gut.

Die ARD hatte dem Erfolg wenig entgegen zu setzen. Weiterhin auf der Suche nach einer günstigen Alternative zu "Rote Rosen", wird man bei den "Haustierprofis" wohl nicht fündig geworden sein. Etwas mehr als sechseinhalb Prozent holten die ersten zehn Episoden, Folge Nummer elf landete am Montag dann bei schlechten 5,4 Prozent. Nur etwas mehr als 400.000 Personen ab drei Jahren schalteten die Sendung ein. Deutlich stärker präsentierte sich im Anschluss die Daily "Sturm der Liebe", die in ihre letzte Woche vor der Sommerpause startete. 1,03 Millionen Menschen schauten linear zu, das entsprach 11,6 Prozent Marktanteil.



Marktführer zu dieser Zeit war das ZDF mit "Bares für Rares", das knapp 23 Prozent einheimste – rund zwei Millionen Personen sahen die Trödelshow. Noch stärker gefragt war ab 16:15 Uhr eine alte "Rosenheim-Cops"-Folge, die im Schnitt von 2,36 Millionen Personen gesehen wurde und deren Marktanteil bei über 26 Prozent lag. Auch wegen des Daytime-Erfolgs gab es am Montag in Sachen Tagesmarktanteil kein Vorbeikommen am Zweiten: Gemessen wurden 14,3 Prozent, Das Erste kam im Tagesranking auf 11,3 Prozent.

Im Ersten gab insbesondere der Vorabend eine gute Figur ab: So sicherte sich "Gefragt – gejagt" ab 18 Uhr tolle 17,3 Prozent, eine knappe Stunde später erreichte der Krimi "Morden im Norden" dann noch 14,3 Prozent. 2,37 und 2,57 Millionen Personen schauten zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV