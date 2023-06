am 28.06.2023 - 09:13 Uhr

Im Herbst vergangenen Jahres zeigte Vox drei Folgen lang, wie Menschen mit Down-Syndrom auf sich allein gestellt ein Restaurant führen können und heimste dafür bereits unter anderem einen Grimme-Preis ein. Am Dienstag lief nun das Wiedersehen: Tim Mälzer und André Dietz trafen sich erneut mit der Truppe und wollten sehen, wie es ihnen in den letzten Monaten ergangen ist. Und auch beim Publikum stieß das auf großes Interesse.

1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt am Dienstagabend zu - das waren mehr als die ursprüngliche Staffel im linearen Fernsehen verfolgt hatten. Im Oktober und November vergangenen Jahres bewegte sich die Reichweite (ohne zeitversetzte Nutzung) zwischen 1,04 und 1,15 Millionen Menschen. Beim Gesamtpublikum reichte das für einen starken Marktanteil von 5,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar hervorragende 9,6 Prozent Marktanteil drin.

Die Öffentlich-Rechtlichen erreichten am Dienstagabend ähnlich viel junges Publikum, die private Konkurrenz hingegen konnte Vox damit samt und sonders hinter sich lassen. Dabei konnte man vor allem in Reihe 2 der Privatsender zufriedens ein. Bei RTLzwei legte "Deutschland - Deine Schulden" nochmal leicht zu und erreichte diesmal richtig gute 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, Kabel Eins punktete mit dem Film "Spy - Susan Cooper Undercover", der 6,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte.

RTL wiederholte den Film "Duell der Brüder - Die Geschichte von Adidas und Puma" und erzielte damit 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "RTL direkt" konnte den Marktanteil danach allerdings noch auf 9,7 Prozent steigern, ehe "Extra" 8,5 Prozent erzielte. Angesichts des eher schwachen Vorlaufs sind die 13,1 Prozent Marktanteil fürs "Nachtjournal" schon bemerkenswert, das drangehängte "Nachtjournal Spezial: Wie Deutsche für Putin in den Krieg ziehen" steigerte sich sogar noch auf 15,6 Prozent.

Sat.1 und ProSieben waren abends schwach unterwegs: "Navy CIS: Hawaii" kam in Sat.1 um 20:15 Uhr noch auf 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, alte Folgen von "Navy CIS" und "Bull" bewegten sich danach nur noch zwischen 3,9 und 4,6 Prozent. Und bei ProSieben verlief der Start in den Abend mit der Wiederholung von "Wer ist das Phantom?" mit 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr mau. Immerhin ließen zwei Folgen von "Win your Song" die Marktanteile aber noch auf 8,2 und 8,9 Prozent steigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV